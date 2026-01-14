Лавров заявил об открытости РФ к контактам с Уиткоффом и Кушнером

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - РФ открыта к контактам по украинскому урегулированию со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы открыты к контактам с господином Уиткоффом, с господином Кушнером. Президент встречался, по-моему, шесть раз со специальным представителем президента Трампа. И я уверен, что если они проявят такой интерес, то интерес этот будет встречен с пониманием", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Министра попросили прокомментировать информацию СМИ о возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Путиным.

Как указал Лавров, российско-американские контакты по Украине "опираются на прочную основу Аляски, где было достигнуто понимание, разделенное и американской, и российской сторонами".

Новость дополняется