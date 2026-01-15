Рынки акций Европы преимущественно выросли в среду

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы преимущественно закрылись в плюсе в среду, кроме германского и французского индикаторов.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,18% - до 611,56 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,46%, итальянский FTSE MIB - 0,27%, испанский IBEX 35 - 0,05%. Германский DAX потерял 0,53%, французский CAC 40 - 0,19%.

Инвесторы оценивали финансовые результаты компаний, а также ждали заседания Верховного суда США, который может вскоре объявить решение по вопросу о законности торговых пошлин, введенных президентом страны Дональдом Трампом. Ожидалось, что решение может быть обнародовано вечером в среду, но оно не было принято. Следующие заседания суда состоятся во вторник и среду на следующей неделе.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx 600 стала финская фармацевтическая компания Orion, акции которой подскочили на 12%. Ранее она представила прогноз на 2026 год, который предусматривает выручку в размере 1,9-2,1 млрд евро, операционную прибыль - 550-750 млн евро.

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировали котировки британского издательства Pearson и застройщика Vistry, понизившиеся на 9,6% и 9,1%.

Бумаги швейцарской химкомпании EMS-Chemie повысились в цене на 8,1% после того, как аналитики UBS улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "нейтрально".

Капитализация энергетических RWE и SSE увеличилась на 2,3% и 2% соответственно на новостях, что эти компании выиграли контракты с гарантированными ценами на электроэнергию на последнем британском аукционе в сфере морской ветроэнергетики.

Нефтегазовая BP Plc прибавила 1,5% рыночной стоимости, хотя ранее компания сообщила, что ожидает отразить списание стоимости активов в диапазоне $4-5 млрд. BP также отметила, что снижение цен на нефть и природный газ негативно отразилось на ее результатах за четвертый квартал.

Другие представители нефтегазовой отрасли тоже закрылись в плюсе благодаря росту цен на нефть: бумаги Equinor подорожали на 1,5%, Shell - на 0,6%, TotalEnergies - на 0,9%.

На торгах в Лондоне активно выросли акции горнодобывающей Glencore (+3%), ритейлера Marks & Spencer Group (+2,8%), а также фармкомпании AstraZeneca (+2,4%).

Лидером роста в Германии стали акции Bayer (+7%), тогда как бумаги Fresenius Medical Care подешевели на 6%. В Париже рост более 2% продемонстрировали акции Orange SA, Sanofi SA и Air Liquide, в то время как капитализация Schneider Electric упала на 3,1%.