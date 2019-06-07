Жаров призвал любить людей и не штрафовать их за просмотр пиратского контента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров надеется, что борьба с пиратством в России не приведет к санкциям в отношении пользователей нелегального контента, как это практикуется в некоторых странах и о чем периодически упоминают правообладатели как о возможном решении вопроса.

"Всё-таки к аудитории надо относиться с любовью, и производители относятся к ней с любовью, поэтому сейчас вопрос о введении штрафов на повестке дня не стоит. Я надеюсь, что отрасль найдет способ понизить трафик и забрать деньги у пиратов для того, чтобы это стало для них неинтересно, и не штрафовать пользователей",- сказал Жаров журналистам в пятницу в кулуарах ПМЭФ-2019.

"Всё-таки надо быть милосердными",- добавил он.

Жаров напомнил: "Даже всегдашний наш позитивный революционер Сергей Сельянов сказал: "Давайте поговорим на эту тему через два года"".

Ранее глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения, российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов во время выступления на форуме сообщил, что через два года, если проблема пиратства не будет решена в достаточной степени, придется вернуться к обсуждению введения ответственности за пользование нелегальным контентом.