Рубль на "Мосбирже" дешевеет к юаню на фоне резкого снижения цен на нефть

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На открытии торгов четверга на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню на фоне резкого снижения котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 4 копейки, до 11,2315 рубля. При этом юань оказался на 1,04 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"В среду рубль перешел к укреплению, поддерживаемый низким спросом на валюту со стороны импортеров и ситуацией в ценах на нефть. В результате, пара юань/рубль снизилась на 0,8%, закончив торги чуть ниже 11,2 рубля. Сегодня, несмотря на ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 65 долларов за баррель, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего пара юань/рубль сделает еще один шаг к нижней границе нашего целевого диапазона 11-11,5 рубля. Способствовать подобной динамике будут сезонно низкий спрос на валюту, а также вчерашние данные по недельной инфляции, которые могут дать повод инвесторам ожидать более осторожного подхода регулятора к снижению ключевой ставки на заседании в феврале", - полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Инфляция с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%, сообщил Росстат в среду уже после закрытия торгов в валютной секции "Московской биржи".

Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в стране в начале 2026 года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Потолок цен на российскую нефть, который запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее транспортировке и предоставлении сопутствующих услуг, с 1 февраля будет снижен с $47,6 за баррель до $44,1 за баррель. Такое решение опубликовано на сайте Совета ЕС.

Изначально потолок цен был установлен на уровне $60 (в декабре 2022 г.), а с 3 сентября 2025 года был понижен до $47,6.

В России запрещено продавать нефть с соблюдением условия ценового потолка.

Цены на нефть резко снижаются утром в четверг после того, как президент США Дональд Трамп своими заявлениями несколько ослабил опасения по поводу скорого американского удара по Ирану.

К 10:05 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,25%, до $64,35 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 3,21%, до $60 за баррель.

Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране.

Дополнительное давление на котировки оказал отчет Минэнерго США о росте запасов нефти и бензина в стране за прошлую неделю. Резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тысяч баррелей. Эксперты ожидали увеличения объемов бензина на 4 млн баррелей и сокращения дистиллятов на 200 тысяч баррелей.