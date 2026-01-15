Индексы МосБиржи и РТС в начале основной сессии снизились на 0,1%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте основной сессии на "Мосбирже" в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips, отыгрывая данные Росстата о росте инфляции в январе, что сокращает вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики Банком России. Котировки нефти и металлов снижаются на ослаблении напряженности на Ближнем Востоке.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2700,31 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1082,66 пункта; подешевели акции "Русала" (-2,2%), "Норникеля" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), но при этом подорожали бумаги АФК "Система" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ВК" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 15 января, составляет 78,5711 рубля (-28,16 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Полюса" (+0,1%).

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 28 февраля истекающую 17 января лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. Как говорится в соответствующем документе на сайте американского Минфина, лицензия продлена при условии, что исполнение любого такого соглашения прямо обусловлено получением отдельного разрешения от OFAC.

По данным Росстата, инфляция с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в декабре и в целом за 2025 год, тогда можно будет оценить годовую инфляцию на 12 января. Последние ожидания ЦБ, Минэкономразвития и аналитиков по инфляции в 2025 году составляли менее 6% (консенсус прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал рост цен в 2025 году на 5,76%).

За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%, поэтому годовая инфляция в начале 2026 года ускорилась (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию по состоянию на 12 января 2026 года на уровне 6,27%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На 22 декабря 2025 года министерство оценивало инфляцию на уровне 5,98%. "За период с 1 по 12 января 2026 года инфляция составила 1,26% н/н на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС (c 20% до 22%)", - говорится в обзоре.

14 января наблюдалась эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В спецслужбах западных стран полагают, что США, похоже, пойдут на военную операцию в отношении Ирана, сообщил в среду The National со ссылкой на представителя служб безопасности одного из государств Запада.

США выводят с баз в районе Персидского залива подразделения ВВС, чтобы они оказались вне зоны досягаемости удара Ирана, на который он может пойти в случае атаки США на эту страну, сообщила Financial Times со ссылкой на чиновника одной из стран региона.

Также стало известно, что часть американских военных, расквартированных на базе ВВС "Эль-Удейд" в Катаре, переводят в другие места.

Президент США Трамп хочет, чтобы американские военные нанесли "решительный удар" по иранскому режиму, но пока не получил таких гарантий от своих советников, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники. Трамп сказал своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы военные действия США в Иране стали "быстрым и решительным ударом по режиму", а не спровоцировали затяжную войну, заявили собеседники телеканала.

Советники американского лидера до сих пор не смогли гарантировать ему, что иранский режим быстро рухнет после американского военного удара, отметили источники NBC. При этом есть опасения, что у США нет достаточных сил в регионе, чтобы защититься от ответа Ирана, который, вероятно, будет агрессивным, добавили они.

Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что Тегеран заявил Дохе, что примет ответные меры против Катара, если США нанесут удар по Ирану. По его словам, главной целью Ирана станет авиабаза ВВС "Эль-Удейд".

Представитель Ирана заявил FT, что Тегеран следит за развитием событий на военной базе "Эль-Удейд" и готов принять ответные меры в случае американского нападения. При этом власти Ирана считают посредничество Катара или любой другой страны в этой ситуации бессмысленным, полагая, что США "несерьезно" относятся к переговорам. Собеседник FT также призвал страны региона "не позволять использовать свою территорию для агрессии одной страны против другой".

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении осудили "жестокие репрессии" властей Ирана и предупредили о возможности введения дополнительных ограничительных мер: "Члены G7 по-прежнему готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если Иран продолжит подавлять протесты и инакомыслие в нарушение международных обязательств в области прав человека".

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", российский рынок акций по-прежнему нуждается в четких катализаторах, прежде всего на геополитической арене. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера для переговоров по украинскому урегулированию с президентом Владимиром Путиным оценивается участниками рынка, скорее, нейтрально - нужна конкретика по итогам переговоров и решение украинского кризиса.

По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, целевой диапазон колебаний индекса МосБиржи в четверг - 2630-2750 пунктов.

В фокусе остается геополитика - по данным СМИ, в этом месяце в Россию могут снова приехать спецпредставители президента США для переговоров по украинскому урегулированию. В то же время, давление оказывает ожидание новых санкций от ЕС. Статистика Росстата по недельной инфляции в России вышла слабой, хуже ожиданий, что может помешать ускоренному снижению ключевой ставки ЦБ, отмечает эксперт.

"Ввиду высокой неопределенности на рынке мы сохраняем ожидания по диапазону индекса МосБиржи на сегодня: 2630-2750 пунктов. По-прежнему считаем, что актуальны точечные покупки бумаг с понятным и крепким бизнесом, четкой дивполитикой и достаточно толерантных к геополитике ("Транснефть", "Яндекс", "Полюс", "ИКС 5", "Лента")", - считает Крылова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, накануне поводом для оптимизма стали сообщения о возможном прогрессе на дипломатическом фронте: в США обсуждается вариант быстрого согласования мирного соглашения по Украине, однако конкретных решений пока не последовало. Противоречия между сторонами по ключевым вопросам сохраняются, и, по оценкам западных наблюдателей, на согласование деталей может уйти еще немало времени. Российские официальные лица также подчеркивают курс на достижение устойчивого и долгосрочного мира только на базе полноценных подписанных соглашений.

На фоне сохраняющихся санкционных рисков и осторожности в нефтегазе, общий оптимизм рынка сдерживается ожиданием новых решений по западным ограничениям и судьбе иностранных активов "ЛУКОЙЛа". Геополитика по-прежнему оказывает ключевое влияние: ЕС готовит новый санкционный пакет, а в США и Европе обсуждаются дополнительные меры в адрес России, однако локальные инвесторы реагируют на эти новости менее остро, чем раньше.

На дневном графике движение индекса МосБиржи формирует фигуру "двойная вершина". Пробой рубежа 2700 пунктов вниз на высоких объемах может сигнализировать о движении в сторону следующей поддержки, расположенной на 2600 пунктах, считает Магомедов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq, заметно подешевели акции банков и технологических компаний.

Администрация президента США Трампа разрешила компании Nvidia поставлять в Китай ИИ-чипы H200, однако поставила для этого ряд условий. По данным источников Reuters, таможенные органы Китая на этой неделе запретили ввоз чипов H200 в страну.

Котировки бумаг поставщиков решений для кибербезопасности снизились на информации СМИ о том, что власти КНР требуют от местных компаний прекратить использование ПО ряда американских и израильских компаний.

Региональный обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой в среду, показал, что экономическая активность в США в период с середины ноября по начало января в основном повышалась, а занятость оставалась стабильной. Восемь из двенадцати Федеральных резервных банков сообщили о слабом или сдержанном росте активности в их округах. В трех округах активность не изменилась, в одном было отмечено ее сдержанное ослабление.

Министерство торговли США сообщило о повышении розничных продаж в стране в ноябре на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,4%, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,3%).

Японский рынок скорректировался вниз с рекордного максимума вслед за акциями технологических компаний. Кроме того, укрепление курса иены оказывает давление на экспортеров.

Банк Кореи в четверг принял решение оставить базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Регулятор сохранил ставку без изменения по итогам пятого заседания подряд. С октября 2024 года она была уменьшена в совокупности на 100 базисных пунктов.

Также Банк Кореи оставил прогноз инфляции в стране на 2026 год на уровне 2,1%, базовой инфляции - 2%, роста ВВП - 1,8%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены упали после взлета в предыдущие пять дней на возросших геополитических рисках; давление оказали данные Минэнерго США о росте запасов сырья в стране, а также заявления Трампа, ослабившие опасения по поводу скорого американского удара по Ирану.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 3,3% до $64,33 за баррель (+1,6% в среду), февральские фьючерсы на WTI дешевлеи на 3,3% до $59,97 за баррель (+1,4% накануне).

Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее он грозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи тем временем призвал США к переговорам, заявив, что "Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии", сообщает Fox News. Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило "максимальную сдержанность" и не планирует "вешать людей в связи с протестами".

Дополнительное давление на котировки оказал отчет Минэнерго США о росте запасов нефти и бензина в стране за неделю, завершившуюся 9 января. Резервы нефти в США за неделю выросли на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей. Запасы бензинаподскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тысяч баррелей. Эксперты ожидали увеличения объёмов бензина на 4 млн баррелей и сокращения дистиллятов на 200 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 745 тысяч баррелей.