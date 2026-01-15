Поиск

Мировые поставки смартфонов выросли на 1,9% в 2025 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире за 2025 год увеличились на 1,9% - до 1,26 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,3% в годовом исчислении и достигли 336,3 млн штук.

"Несмотря на кризис, вызванный дефицитом чипов памяти, в четвертом квартале рынок поддерживался устойчивым ростом продаж премиальных устройств, сильным импульсом развития складных смартфонов и подъемом спроса со стороны потребителей в ожидании повышения цен", - сообщила IDC.

"Несмотря на сложный год, отмеченный волатильностью импортных пошлин, сбоями в цепочках поставок и сохраняющимися в ряде регионов макроэкономическими трудностями, мировой рынок смартфонов продемонстрировал замечательную устойчивость, завершив 2025 год с уверенным ростом на 1,9%", - заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

КомпанияIV кв 2025гIV кв 2024гизм. за годдоля рынка в IV кв 2025гдоля в IV кв 2024г
Apple81,377,54,9%24,2%23,6%
Samsung61,251,718,3%18,2%15,7%
Xiaomi37,842,7-11,4%11,2%13,0%
vivo2727,1-0,4%8,0%8,2%
OPPO26,9257,6%8,0%7,6%
другие102,1104,8-2,6%30,4%31,9%
Всего336,3328,82,3%100%100%

Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания2025г2024гизм.за годдоля на рынке в 2025гдоля в 2024г
Apple247,8233,16,3%19,7%18,9%
Samsung241,2223,57,9%19,1%18,1%
Xiaomi165,3168,4-1,9%13,1%13,6%
vivo103,9101,22,7%8,2%8,2%
OPPO102,0104,8-2,7%8,1%8,5%
другие400,0405,2-1,3%31,7%32,8%
Всего1260,31236,31,9%100%100%

"Основными драйверами роста стали премиальные производители - Apple Inc. и Samsung, показавшие самые высокие темпы роста в пятерке лидеров - на 6,3% и 7,9% соответственно". Apple сохранила лидерство третий год подряд, достигнув рекордных объемов поставок и сильного восстановления в Китае, чему способствовал успех серии iPhone 17", - отметила Попал.

"Примечательно, что совокупная доля Apple и Samsung выросла на два процентных пункта - до 39% по сравнению с 37% в предыдущем году, что подчеркивает ускоряющуюся тенденцию к премиализации, поскольку потребители все больше тяготеют к устройствам более высокого класса", - добавила эксперт.

Apple Samsung IDC iPhone Набила Попал
