Мировые поставки смартфонов выросли на 1,9% в 2025 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире за 2025 год увеличились на 1,9% - до 1,26 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).

В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,3% в годовом исчислении и достигли 336,3 млн штук.

"Несмотря на кризис, вызванный дефицитом чипов памяти, в четвертом квартале рынок поддерживался устойчивым ростом продаж премиальных устройств, сильным импульсом развития складных смартфонов и подъемом спроса со стороны потребителей в ожидании повышения цен", - сообщила IDC.

"Несмотря на сложный год, отмеченный волатильностью импортных пошлин, сбоями в цепочках поставок и сохраняющимися в ряде регионов макроэкономическими трудностями, мировой рынок смартфонов продемонстрировал замечательную устойчивость, завершив 2025 год с уверенным ростом на 1,9%", - заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания IV кв 2025г IV кв 2024г изм. за год доля рынка в IV кв 2025г доля в IV кв 2024г Apple 81,3 77,5 4,9% 24,2% 23,6% Samsung 61,2 51,7 18,3% 18,2% 15,7% Xiaomi 37,8 42,7 -11,4% 11,2% 13,0% vivo 27 27,1 -0,4% 8,0% 8,2% OPPO 26,9 25 7,6% 8,0% 7,6% другие 102,1 104,8 -2,6% 30,4% 31,9% Всего 336,3 328,8 2,3% 100% 100%

Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания 2025г 2024г изм.за год доля на рынке в 2025г доля в 2024г Apple 247,8 233,1 6,3% 19,7% 18,9% Samsung 241,2 223,5 7,9% 19,1% 18,1% Xiaomi 165,3 168,4 -1,9% 13,1% 13,6% vivo 103,9 101,2 2,7% 8,2% 8,2% OPPO 102,0 104,8 -2,7% 8,1% 8,5% другие 400,0 405,2 -1,3% 31,7% 32,8% Всего 1260,3 1236,3 1,9% 100% 100%

"Основными драйверами роста стали премиальные производители - Apple Inc. и Samsung, показавшие самые высокие темпы роста в пятерке лидеров - на 6,3% и 7,9% соответственно". Apple сохранила лидерство третий год подряд, достигнув рекордных объемов поставок и сильного восстановления в Китае, чему способствовал успех серии iPhone 17", - отметила Попал.

"Примечательно, что совокупная доля Apple и Samsung выросла на два процентных пункта - до 39% по сравнению с 37% в предыдущем году, что подчеркивает ускоряющуюся тенденцию к премиализации, поскольку потребители все больше тяготеют к устройствам более высокого класса", - добавила эксперт.