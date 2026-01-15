Мировые поставки смартфонов выросли на 1,9% в 2025 году
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире за 2025 год увеличились на 1,9% - до 1,26 млрд штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC).
В том числе в октябре-декабре они выросли на 2,3% в годовом исчислении и достигли 336,3 млн штук.
"Несмотря на кризис, вызванный дефицитом чипов памяти, в четвертом квартале рынок поддерживался устойчивым ростом продаж премиальных устройств, сильным импульсом развития складных смартфонов и подъемом спроса со стороны потребителей в ожидании повышения цен", - сообщила IDC.
"Несмотря на сложный год, отмеченный волатильностью импортных пошлин, сбоями в цепочках поставок и сохраняющимися в ряде регионов макроэкономическими трудностями, мировой рынок смартфонов продемонстрировал замечательную устойчивость, завершив 2025 год с уверенным ростом на 1,9%", - заявила старший директор по исследованиям IDC Набила Попал.
Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|IV кв 2025г
|IV кв 2024г
|изм. за год
|доля рынка в IV кв 2025г
|доля в IV кв 2024г
|Apple
|81,3
|77,5
|4,9%
|24,2%
|23,6%
|Samsung
|61,2
|51,7
|18,3%
|18,2%
|15,7%
|Xiaomi
|37,8
|42,7
|-11,4%
|11,2%
|13,0%
|vivo
|27
|27,1
|-0,4%
|8,0%
|8,2%
|OPPO
|26,9
|25
|7,6%
|8,0%
|7,6%
|другие
|102,1
|104,8
|-2,6%
|30,4%
|31,9%
|Всего
|336,3
|328,8
|2,3%
|100%
|100%
Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|2025г
|2024г
|изм.за год
|доля на рынке в 2025г
|доля в 2024г
|Apple
|247,8
|233,1
|6,3%
|19,7%
|18,9%
|Samsung
|241,2
|223,5
|7,9%
|19,1%
|18,1%
|Xiaomi
|165,3
|168,4
|-1,9%
|13,1%
|13,6%
|vivo
|103,9
|101,2
|2,7%
|8,2%
|8,2%
|OPPO
|102,0
|104,8
|-2,7%
|8,1%
|8,5%
|другие
|400,0
|405,2
|-1,3%
|31,7%
|32,8%
|Всего
|1260,3
|1236,3
|1,9%
|100%
|100%
"Основными драйверами роста стали премиальные производители - Apple Inc. и Samsung, показавшие самые высокие темпы роста в пятерке лидеров - на 6,3% и 7,9% соответственно". Apple сохранила лидерство третий год подряд, достигнув рекордных объемов поставок и сильного восстановления в Китае, чему способствовал успех серии iPhone 17", - отметила Попал.
"Примечательно, что совокупная доля Apple и Samsung выросла на два процентных пункта - до 39% по сравнению с 37% в предыдущем году, что подчеркивает ускоряющуюся тенденцию к премиализации, поскольку потребители все больше тяготеют к устройствам более высокого класса", - добавила эксперт.