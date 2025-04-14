Мировые поставки смартфонов в I квартале выросли на 1,5%
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в первом квартале увеличились на 1,5% относительно того же периода прошлого года и составили 304,9 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation.
Результат совпал с прогнозом IDC, поскольку компании наращивали производство в преддверии ожидавшегося объявления властей США о введении пошлин на импорт из Китая.
"Столкнувшись с возросшей геополитической неопределенностью и надвигающейся угрозой существенного повышения пошлин США на импортируемые из Китая товары, поставщики ускорили графики производства и перенесли значительные объемы поставок, особенно на критически важный рынок США, на первый квартал", - полагает вице-президент IDC Франсиско Херонимо. В результате динамика рынка оказалась существенно лучше, чем могла бы быть, исходя "только из базовых тенденций потребительского спроса", добавил он.
"Рынок смартфонов США показал рост более чем на 5%, несмотря на проблемы, связанные с пошлинами и торговыми войнами, влияющими на располагаемые доходы населения, - сказал директор по исследованиям IDC Энтони Скарселла. - Подъем в первом квартале был обусловлен растущим интересом потребителей к новейшим моделям ведущих производителей, а также чувством необходимости срочной покупки перед возможным повышением цен".
Он также отметил, что "недавно объявленная 90-дневная пауза во введении пошлин на смартфоны может еще больше увеличить продажи во втором квартале".
Южнокорейская Samsung Electronics и американская Apple Inc. сохранили за собой лидирующие позиции на мировом рынке, увеличив продажи соответственно на 0,6% и 10%. При этом Apple показала лучший первый квартал по объему поставок, наращивая запасы в преддверии введения пошлин и на опасениях перебоев в цепочках поставок, отмечает IDC.
Поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|I кв 2025г
|I кв 2024г
|изм. за год
|доля рынка в I кв 2025г
|доля в I кв 2024г
|Samsung
|60,6
|60,2
|0,6%
|19,9%
|20,1%
|Apple
|57,9
|52,6
|10,0%
|19,0%
|17,5%
|Xiaomi
|41,8
|40,8
|2,5%
|13,7%
|13,6%
|OPPO
|23,5
|25,2
|-6,8%
|7,7%
|8,4%
|vivo
|22,7
|21,3
|6,3%
|7,4%
|7,1%
|другие
|98,4
|100,1
|-1,7%
|32,3%
|33,3%
|Всего
|304,9
|300,3
|1,5%
|100%
|100%