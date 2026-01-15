РФ в 2025 году увеличила экспорт сахара на 18% до более 1 млн т

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия в 2025 календарном году экспортировала более 1 млн тонн сахара, что на 18% больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка выросла на 14% почти до $660 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

При этом центр отмечает, что поставки в страны ЕАЭС учтены за 11 месяцев.

"Агроэкспорт" напомнил, что рекордный объем поставок сахара на экспорт был зафиксирован в 2020 году - около 1,2 млн тонн.

Если оценивать поставки по сельхозсезонам, то в 2025/26 сельхозгоду (август-июль) потенциал экспорта сахара составляет 1,4-1,5 млн тонн, сообщалось ранее в годовом обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Таким образом, он может достичь рекордного показателя на уровне 1,5 млн тонн как в 2019/20 сельхозгоду. В 2024/25 сельхозгоду экспорт составил около 1 млн тонн.

По оценке ИКАР, в 2025 году, несмотря на сильную засуху на юге, Россия собрала достойный урожай сахарной свеклы, который позволит произвести уже ставший традиционным для отрасли объем сахара - 6,4-6,5 млн тонн против 6,37 млн тонн в прошлом сезоне.

По предварительным данным Росстата, урожай сахарной свеклы в 2025 году составил 43,6 млн тонн против 45,1 млн тонн в 2024 году.