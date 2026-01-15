Поиск

Китай разрешил сразу 13 компаниям РФ поставки рыбной продукции на свой рынок

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Китай разрешил сразу 13 российским рыбопромышленным компаниям поставки продукции на свой рынок, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на решение ГТУ КНР.

В частности, такое право получили 6 сахалинских компаний (в том числе два транспортных рефрижератора), 3 - камчатских. Остальные из Приморского края, Мурманской и Архангельской областей.

Регистрация новых поставщиков осуществлена через китайскую информационную систему CIFER.

В результате число российских экспортеров рыбо- и морепродуктов в КНР достигло 939 компаний.

По данным Россельхознадзора, в 2025 году РФ экспортировала более 1,5 млн тонн рыбы и морепродуктов. Более половины поставок - 843 тыс. тонн - пришлась на Китай.

