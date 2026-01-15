Экономика Германии выросла в 2025 году на 0,2% после двух лет рецессии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ВВП Германии в 2025 году вырос на 0,2% с поправкой на инфляцию, по предварительным расчетам Федерального статистического агентства Destatis.

Рост экономики с поправкой на инфляцию и календарные факторы составил 0,3%.

"После двух лет рецессии немецкая экономика вернулась к росту, - заявила глава Destatis Рут Бранд. - Этот подъем в первую очередь обусловлен увеличением потребительских и государственных расходов".

В 2024 году ВВП страны снизился на 0,5%, в 2023 году - на 0,9% с поправкой на инфляцию. С учетом календарного фактора сокращение составило соответственно 0,5% и 0,7%.

При этом глава ведомства обратила внимание на то, что экспорт в прошлом году снова уменьшился.

"Экспортный бизнес столкнулся с серьезными трудностями из-за повышения американских пошлин, укрепления евро и усиления конкуренции со стороны Китая. Кроме того, инвестиции оставались слабыми: в машиностроении и строительстве они снизились по сравнению с предыдущим годом", - отметила она.

Потребительские расходы в ФРГ в 2025 году выросли на 1,4%, в том числе на 3,8% подскочили траты на медицину. Между тем домохозяйства сократили затраты на проживание и питание на 0,6%.

Госрасходы повысились на 1,5%, и в первую очередь в связи с повышением социальных выплат.

Валовые вложения в основные активы в прошлом году сократились на 0,5%, в том числе в строительной отрасли - на 0,9%.

Объем экспорта уменьшился на 0,3%, при этом сокращение было зафиксировано по итогам третьего года подряд. В том числе экспорт товаров уменьшился на 0,7%, тогда как услуг - увеличился на 1,1%.

Импорт вырос на 3,6% после двух лет снижения. При этом импорт товаров увеличился на 5,1%, услуг - на 0,2%.

Дефицит бюджета в 2025 году составил 107 млрд евро, что на 8 млрд евро ниже показателя за предыдущий год, по предварительным данным Destatis. Отрицательное сальдо баланса опустилось до 2,4% ВВП по сравнению с 2,7% ВВП в 2024 году.

Отчет включает также "очень предварительные" данные о динамике ВВП Германии за четвертый квартал. Destatis отмечает, что эти данные неполные. Согласно доступной на данный момент информации, экономика страны в октябре-декабре увеличилась на 0,2% относительно предыдущего квартала.

Destatis опубликует отчет об изменении экономики страны в четвертом квартале 30 января.