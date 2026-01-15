Дефицит бюджета Германии в январе-сентябре почти не изменился

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дефицит всех общественных бюджетов Германии в январе-сентябре 2025 года составил 107,6 млрд евро, снизившись всего на 67 млн евро относительно показателя за аналогичный период 2024 года, сообщило Федеральное статистическое агентство страны Destatis.

Доходы выросли примерно на 6% - до 1,49 трлн евро. В том числе налоговые поступления повысились на 7,1%.

Расходы увеличились на 5,6% и составили 1,6 трлн евро.

Дефицит федерального бюджета за три квартала составил 66,9 млрд евро (годом ранее - 58,2 млрд евро). Муниципальные бюджеты зафиксировали отрицательное сальдо в размере 28,3 млрд евро (25,9 млрд евро), земельные - 1,2 млрд евро (7,3 млрд евро). Дефицит в кассах социального страхования составил 11,2 млрд евро (16,1 млрд евро).