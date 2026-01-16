Поиск

Brent торгуется у $64,3 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок замедлили рост вечером в пятницу.

К 18:12 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,54 (0,85%), до $64,3 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,78%), до $59,65 за баррель.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на ситуации в Иране.

Пентагон в ближайшие дни и недели начнет переброску воздушных, сухопутных и морских сил к иранским границам, сообщил Fox News со ссылкой на хорошо осведомленные американские военные источники. По их словам, так у президента США Дональда Трампа будут варианты действий, если он решит нанести удары по Исламской Республике. Один из источников сказал, что американские военные планировщики готовят ряд вариантов, которые будут зависеть от того, как иранские власти поведут себя в ближайшие дни.

Чиновники сообщили Fox News, что в настоящее время в регионе Центрального командования США на Ближнем Востоке дислоцировано около 30 тысяч американских военнослужащих.

При этом накануне Трамп заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление этих выступлений.

