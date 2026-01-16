Brent подешевела до $63,61 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в пятницу после рекордного за полгода падения накануне, вызванного деэскалацией ситуации в Иране.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по московскому времени опустилась на $0,15 (0,24%), до $63,61 за баррель. В четверг контракт рухнул в цене на $2,76 (4,15%), до $63,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют к этому времени на $0,12 (0,2%), до $59,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,83 (4,56%), до $59,19 за баррель.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

В четверг министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении пяти иранских чиновников, которые обвиняются в организации разгона протестов. Вашингтон также предупредил, что отслеживает переводы средств иранских лидеров в банки по всему миру, сообщает Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, сообщает газета The New York Times. По данным издания, Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет также призывали администрацию Трампа воздержаться от удара по Ирану.

"Вероятность, что Трамп ударит по Ирану, сменилась с высокой на низкую, и именно этим вызвано основное давление на котировки", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

В то же время опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. Соединенные Штаты наращивают военное присутствие в ближневосточном регион: в частности, сюда движется как минимум один авианосец, сообщает Fox News.

"Риск немедленного вмешательства США снизился, однако очевидно, что риски сохраняются, что продолжит беспокоить рынки в ближайшей перспективе, - сказал Уоррен Паттерсон из ING Groep NV. - Но чем дольше Штаты медлят с ответом, тем меньше будет наценка на риск, что позволяет более "медвежьим" факторам выйти на передний план".