Поиск

Brent подорожала до $64,52 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу, отыграв потери, понесенные ранее в ходе торгов.

К 13:49 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,19%), до $64,52 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,69 (1,17%), до $59,88 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 4,15%, на WTI - на 4,56% на фоне сообщений о деэскалации ситуации в Иране.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, написала The New York Times. По ее данным, с аналогичными призывами выступали Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет.

Но опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. США наращивают военное присутствие в ближневосточном регионе: в частности, туда движется как минимум один авианосец, сообщил Fox News.

"Угроза немедленного вмешательства США снизилась, однако очевидно, что риски сохраняются, что продолжит беспокоить рынки в ближайшей перспективе, - отметил аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Но чем дольше Штаты медлят с ответом, тем меньше будет наценка на риск, что позволит "медвежьим" факторам выйти на передний план".

Аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти на мировом рынке в этом году, что может ограничить размер любой премии за риск в нефтяных ценах.

Несмотря на сохранение негативных геополитических и макроэкономических факторов, фундаментальный анализ по-прежнему указывает на достаточность предложения, заявила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Если мы не увидим реального оживления спроса в Китае или значительного сокращения физических потоков нефти, то цены на Brent, по всей видимости, будут колебаться в широком диапазоне $57-67 за баррель", - написала эксперт.

Brent WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд отказал розничным инвесторам в присоединении к иску ЦБ РФ к Euroclear

РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

 РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Рубль завершил ростом торги в четверг

Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

 Нефтяники РФ в 2025 г. получили из бюджета по демпферу вдвое меньше, чем в 2024 г.

Минфин РФ увеличит продажу валюты/золота в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб./день

 Минфин РФ увеличит продажу валюты/золота в 2,3 раза, до 12,8 млрд руб./день

Maersk возобновляет движение судов по Красному морю и Суэцкому каналу

Банки РФ начали готовиться к изменениям в программе семейной ипотеки

 Банки РФ начали готовиться к изменениям в программе семейной ипотеки

Абхазия поставила в Россию свыше 31 тыс. тонн мандаринов с начала сезона

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 126 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 44 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });