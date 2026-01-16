Brent подорожала до $64,52 за баррель

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу, отыграв потери, понесенные ранее в ходе торгов.

К 13:49 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,19%), до $64,52 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,69 (1,17%), до $59,88 за баррель.

В четверг Brent подешевела на 4,15%, на WTI - на 4,56% на фоне сообщений о деэскалации ситуации в Иране.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что, по информации Вашингтона, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жесткие меры против страны в ответ на подавление протестов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обращался к Трампу с призывом отложить военный удар по Ирану, написала The New York Times. По ее данным, с аналогичными призывами выступали Катар, Саудовская Аравия, Оман и Египет.

Но опасения эскалации конфликта в дальнейшем сохраняются. США наращивают военное присутствие в ближневосточном регионе: в частности, туда движется как минимум один авианосец, сообщил Fox News.

"Угроза немедленного вмешательства США снизилась, однако очевидно, что риски сохраняются, что продолжит беспокоить рынки в ближайшей перспективе, - отметил аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Но чем дольше Штаты медлят с ответом, тем меньше будет наценка на риск, что позволит "медвежьим" факторам выйти на передний план".

Аналитики по-прежнему ожидают избытка предложения нефти на мировом рынке в этом году, что может ограничить размер любой премии за риск в нефтяных ценах.

Несмотря на сохранение негативных геополитических и макроэкономических факторов, фундаментальный анализ по-прежнему указывает на достаточность предложения, заявила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

"Если мы не увидим реального оживления спроса в Китае или значительного сокращения физических потоков нефти, то цены на Brent, по всей видимости, будут колебаться в широком диапазоне $57-67 за баррель", - написала эксперт.