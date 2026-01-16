Поиск

Суд отказал розничным инвесторам в присоединении к иску ЦБ РФ к Euroclear

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал розничным инвесторам в удовлетворении заявлений о присоединении к процессу по иску ЦБ РФ к Euroclear, сообщил журналистам один из этих инвесторов Владимир Сачук в суде.

"Мы не согласны, что в процесс нас не допустили", - сказал он, ответив, что, скорее всего, инвесторы будут обжаловать это решение. По его словам, суд отклонил заявления всех физлиц.

Розничные инвесторы хотели присоединиться к иску, так как из-за санкций лишились возможности распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми в Euroclear.

В качестве третьих лиц в картотеке арбитражных дел указано 10 человек: помимо Сачука, Константин Вакорин, Наталия Шпурик, Виктор Прокошев, Ринат Рочев, Никита Борисов, Елена Новикова, Артем Голуб, Павел Кеслер, Евгений Фитисов. В качестве иных лиц значатся еще 7 человек: Марина Голованова, Юлия Зыкова, Виктор Алексеенко, Мария Курцева, Адам и Татьяна Эльмурзаевы, Павел Новиков.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ЦБ РФ о рассмотрении иска регулятора к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро (18,2 трлн рублей) в закрытом судебном заседании.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

