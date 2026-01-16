BBC начнет создавать контент для YouTube в рамках сделки с платформой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Британская вещательная корпорация BBC готовится объявить о крупной сделке с YouTube (принадлежит Alphabet Inc.), в рамках которой впервые начнет создавать программы для этой платформы, пишет Financial Times.

Это будет серьезным поворотом в отношениях BBC с американской платформой, перетягивающей на себя ее аудиторию в последние годы, отмечает газета.

По данным источников FT, BBC будет производить оригинальные, специально созданные для YouTube шоу, которые затем также будут размещаться на собственных платформах британской компании - iPlayer и BBC Sounds.

Компании могут объявить о соглашении уже на следующей неделе. Сделка даст BBC возможность зарабатывать за счет размещения рекламы в новых программах при их показе за пределами Великобритании.

В настоящее время BBC использует YouTube преимущественно для размещения трейлеров и коротких клипов с целью продвижения своих программ в Британии.

По словам источников FT, программы BBC для YouTube будут в основном фокусироваться на молодой аудитории. Компания планирует разработать для YouTube новостные форматы в соответствии с ее усилиями по противодействию распространению дезинформации и фейков в социальных сетях.

Согласно данным аналитической компании Barb, в декабре прошлого года количество зрителей YouTube в Великобритании (около 52 млн человек) впервые превзошло совокупное число зрителей всех каналов BBC (менее 51 млн человек).