YouTube выплатит $24,5 млн в связи с претензиями Трампа из-за блокировки его аккаунта

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - YouTube (принадлежит Alphabet Inc.) выплатит $24,5 млн для урегулирования претензий президента США Дональда Трампа, связанных с блокировкой видеосервисом его аккаунта после беспорядков у здания Капитолия в январе 2021 года, сообщает CNBC.

Урегулирование "не предусматривает признания ответственности или вины" ответчиком или связанными с ним лицами, говорится в заявлении окружного суда по Северному округу Калифорнии.

Трамп подал иски к YouTube, Facebook (ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), а также Twitter (в настоящее время X) в середине 2021 года в связи с блокировкой его аккаунтов на платформах, которые объяснили свое решение опасениями подстрекательства к насилию.

С момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года IT-компании стремились урегулировать споры с президентом, отмечает CNBC. Так, Meta еще в январе объявила, что заплатит $25 млн для урегулирования иска Трампа, а X согласилась выплатить $10 млн.

YouTube не блокировал аккаунт Трампа полностью, а лишь закрыл ему возможность загружать видео. Сервис вернул Трампу такую возможность в 2023 году.

С начала 2025 года капитализация Alphabet выросла на 28,9%.