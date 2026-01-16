Поиск

В Европе цена газа выросла за день на 12% и стремится к $450 за тысячу "кубов"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новые прогнозы о морозах в Европе подстегивают цены на газ. В пятницу на эталонном европейском хабе TTF торги с поставкой "на день вперед" достигли $447 за тысячу кубометров при том, что в четверг котировки закрылись на уровне $401.

Средний уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 51,9% по итогам газовых суток 14 января (на утро четверга), по данным Gas Infrastructure Europe. Это на 15 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет. На данный момент ПХГ Европы опережают обычный темп расхода запасов на четыре недели. Более того, база наблюдений GIE знает примеры, когда такого уровня (а то и намного выше - 59%) запасы достигали лишь к моменту завершения сезона отбора и началу закачки.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона импортировали 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году.

В январе 2026 года импорт сжиженного газа может составить 9,7 млн тонн, что на 21% выше, чем годом ранее. В эти холодные дни СПГ-терминалы наращивают поставки газа в сеть региона.

В этом году Европа вошла в отопительный сезон с неполными ПХГ (памятуя о стабильной работе в предыдущие довольно мягкие зимы). Нынешние морозные авралы энергетики региона будут проходить с максимальным уровнем риска. А необходимость ЕС восполнить расходуемые в настоящий момент запасы будет дополнительным фактором спроса на мировом рынке весь наступивший год.

