В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цена фьючерса на природный газ на ближайший месяц на нидерландской площадке TTF в пятницу обновила максимум с июня 2025 года на ожиданиях похолодания в Европе в конце января.

По состоянию на 19:34 по Москве контракт дорожал на 12,1%, до 37,17 евро за МВт.ч. В ходе сессии цена достигала 37,97 евро за МВт.ч.

За неделю стоимость газа взлетела более чем на 30% - максимум более чем за два года.

"Согласно прогнозам, по континенту пронесется ледяной сибирский воздух, что приведет к повышению спроса, связанного с отоплением, и может усилить мировую конкуренцию за СПГ-грузы", - цитирует The Wall Street Journal аналитиков ANZ Research.

Кроме того, Европа в последние дни активнее использует газ из хранилищ, в результате чего они заполнены менее чем на 52%. Среднесезонная заполненность за пять лет составляет 67%.