Международные резервы России в 2025 году выросла на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В декабре 2025 года объем международных (золотовалютных) резервов России увеличился на $20,265 млрд, или на 2,8%, до рекордно высоких $754,9 млрд с $734,588 млрд, сообщает сайт Банка России.

В 2025 году резервы увеличились на $145,785 млрд, или на 23,9%, с $609,068 млрд на 1 января 2025 года после роста в 2024 году $10,476 млрд и в 2023 году на $16,603 млрд.

Стоимость монетарного золота в резервах в декабре выросла на $15,817 млрд, или на 5,1%, до $326,537 млрд (также новый максимум).

За 2025 год стоимость золота возросла на $130,830 млрд, или на 66,8%, со $195,707 млрд.

В то же время валютная составляющая резервов в 2025 году увеличилась на $14,956 млрд, или на 3,6%, до $428,317 млрд с $413,361 млрд.

То есть рост цен на золото в прошлом году (физический объем золота в резервах изменялся минимально) обеспечил почти 90% общего годового прироста объема резервов России до рекордного уровня.

Доля золота в резервах в декабре выросла до 43,3% с 42,3% (на начало 2025 года она составляла 32,1%) до максимума более чем за 30 лет, с 1 марта 1995 года, когда она составляла 43,9% (тогда объем резервов был в 132 раза меньше, чем теперь - $5,546 млрд, а стоимость золота в его составе - в 134 раза - $2,436 млрд). Минимальной доля золота за период наблюдения (на сайте ЦБ РФ опубликованы данные об объеме резервов с 1 января 1993 года) была 1 июля 2007 года - менее 2,1%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ ЦБ РФ
