Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил плановые 2,6% ВВП, сообщил "Интерфаксу" министр финансов России Антон Силуанов.

"Как и планировали, 2,6% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень дефицита бюджета сложился по итогам прошлого года.

Законом о бюджете на минувший год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

В январе-ноябре, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП. По данным Федерального казначейства, опубликованным позже, дефицит за 11 месяцев составил 4,011 трлн рублей.