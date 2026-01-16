Поиск

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил плановые 2,6% ВВП, сообщил "Интерфаксу" министр финансов России Антон Силуанов.

"Как и планировали, 2,6% ВВП", - сказал он, отвечая на вопрос, какой уровень дефицита бюджета сложился по итогам прошлого года.

Законом о бюджете на минувший год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

В январе-ноябре, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП. По данным Федерального казначейства, опубликованным позже, дефицит за 11 месяцев составил 4,011 трлн рублей.

Минфин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

 Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2025 г. исполнен с дефицитом 2,6% ВВП

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Международные резервы РФ с 26 декабря по 2 января сократились на $11,4 млрд

Суд отказал розничным инвесторам в присоединении к иску ЦБ РФ к Euroclear

РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

 РЖД могут продать 49% "Федеральной грузовой компании" за 44 млрд рублей

Сокращения персонала в ведущих банках США в 2025 г. стали максимальными за 9 лет

Рубль завершил ростом торги в четверг
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8164 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 44 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });