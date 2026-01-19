Дефицит бюджета РФ в 2025 году составил 5,65 трлн рублей, или 2,6% ВВП

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2025 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом 5,645 трлн рублей, или 2,6% ВВП, сообщил Минфин.

Законом о бюджете на текущий год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП, весенними поправками он был увеличен до 3,792 трлн рублей, или 1,7% ВВП, а осенними - до 5,737 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Ненефтегазовый дефицит, по данным Минфина, в 2025 году был в пределах 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года). "В целом федеральный бюджет исполнен в соответствии с целевыми параметрами - первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2025 году составил 1,2% ВВП (в пределах целевых параметров 1,3%)", - отмечается в сообщении министерства.

В январе-ноябре, по предварительным данным, дефицит составлял 4,276 трлн рублей, или 2% ВВП. Таким образом, в декабре наблюдался дефицит, который на основе сопоставления предварительных данных о накопленном итоге за 11 и 12 месяцев можно оценить примерно в 1,37 трлн рублей. По данным Федерального казначейства (публикуются после цифр Минфина за те же периоды), за 11 месяцев дефицит составил 4,011 трлн рублей. Сопоставление с этим показателем дает несколько более высокую оценку дефицита в декабре - порядка 1,6 трлн рублей.

Доходы в прошлом году выросли по сравнению с 2024 годом на 1,6% - до 37,284 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы за этот период увеличились на 12,6% - до 28,807 трлн рублей. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, составил 7,1%, что, как отмечает Минфин, соответствует тенденциям охлаждения внутреннего спроса и инфляции. Объем поступления НДС был на уровне 14,571 трлн рублей (+ 7,7%).

Нефтегазовые доходы сократились год к году на 23,8% - до 8,477 трлн рублей - преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть. При этом их поступление сложилось на уровне, превышающем базовый.

Базовые нефтегазовые доходы составили 8,393 трлн рублей.

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в объеме 84 млрд рублей будут зачислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2026 году. Осенью Минфин оценивал возможные нефтегазовые допдоходы, которые по итогам 2025 года могут быть зачислены в фонд в 2026 году, в 78,3 млрд рублей.

Объем расходов федерального бюджета за этот период вырос год к году на 6,8% - до 42,928 трлн рублей. В целом, отмечает Минфин, исполнение расходов составило 99% к сводной бюджетной росписи.

Осенними поправками в закон о бюджете на 2025 год были предусмотрены доходы на уровне 36,562 трлн рублей, расходы - 42,3 трлн рублей.