В Еврокомиссии не обеспокоены объемом запасов газа в хранилищах

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нынешний уровень резервов газа в хранилищах стран ЕС удовлетворителен и не вызывает тревоги, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Общий объем запасов газа в Европейском союзе на данный момент составляет около 50% (объема хранилищ - ИФ). Это средний исторический показатель. С этим всё в порядке", - сказала она.

Она подтвердила, что в последние недели подземные хранилища были важными источниками газа для снабжения Европы. В ЕК внимательно отслеживают и координируют ситуацию с запасами газа. Существует координационная группа, которая регулярно собирается на совещания для мониторинга этой ситуации.

"На данный момент, что бы ни случилось, нет обеспокоенности относительно безопасности газоснабжения", - заверила представитель ЕК.

На вопрос о росте цен на газ в странах ЕС в последнее время она ответила, что не станет комментировать эту тему, так как ЕК не является актором газового рынка, и может быть множество причин, почему цены выросли с начала января.