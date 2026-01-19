Поиск

Запрет на экспорт бензина из РФ для производителей могут снять с февраля

Об этом сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ведомства обсуждают возможность снятия с 1 февраля запрета на экспорт бензина для производителей, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

В настоящее время запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей действует до 1 марта.

"Интерфакс" направил запрос в Минэнерго.

В конце декабря правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля. Также до 28 февраля 2026 года включительно продлён запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей.

На минувшей неделе вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива, в нем приняли участие представители Минэнерго, ФНС, ФАС, Росстата, Петербургской биржи. В сообщении правительства по итогам совещания говорилось, что для комплексного отображения ситуации на рынке топлива сформирована система мониторинга, которая в региональном разрезе отображает динамику цен, запасы топлива, а также производственные мощности.

В конце декабря Новак заявлял, что рынок нефтепродуктов РФ сбалансирован, запасы, использованные ранее, восстановлены до уровней выше, чем год назад. Он подчеркнул, что на конец года на топливном рынке "ситуация абсолютно спокойная".

В начале 2026 года биржевые цены на нефтепродукты волатильны - сначала они упали, затем пошли вверх и полностью отыграли предыдущее снижение.

Александр Новак Минэнерго РФ
