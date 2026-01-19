Поиск

Рост цен на АЗС Москвы замедлился после резкого скачка в новогодние каникулы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Темпы роста цен на моторное топливо на столичных заправках на прошлой неделе замедлились после резкого скачка в дни новогодних каникул, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлой недели литр 92-го бензина подорожал на 5 коп., до 62,57 руб., 95-го - на 4 коп., до 69,05 руб., дизельного топлива - на 11 коп., до 76,44 руб.

Данная динамика значительно слабее той, что была зафиксирована ассоциацией в дни новогодних каникул. В частности, тогда, с 29 декабря по 12 января, стоимость литра 92-го бензина выросла на 1,01 руб., 95-го - на 1,1 руб., дизтоплива - на 1,23 руб.

Как сообщалось, в 2025 году, по данным МТА, цены на основные сорта моторного топлива на столичных заправках выросли в среднем на 6 руб. за литр. В частности, литр 92-го бензина за год подорожал в среднем на 5,79 руб. - до 61,98 руб. (рост на 10,3%), 95-го - на 6,23 руб., до 68,42 руб. (рост на 10%), ДТ - на 6,44 руб., до 75,7 руб. (рост на 9,3%).

