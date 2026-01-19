Численность субъектов МСП в РФ обновила исторический максимум

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Численность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в РФ на начало 2026 года обновила исторический максимум и составила 6 млн 835 тыс. предприятий, говорится в сообщении Минэкономразвития.

По сравнению с началом 2025 года их число выросло на 247 тыс. единиц (4%).

По итогам третьего квартала 2025 года количество работников у субъектов МСП, по данным формы расчета по страховым взносам, составило 19,92 млн человек, что является наивысшим значением по сравнению с прошедшими периодами (2019-2024 гг.).

В ряде регионов малый и средний бизнес обеспечивает более половины занятых в экономике: Республика Калмыкия - 65,5%, г. Москва - 63,9%, Санкт-Петербург - 63,6%, Новосибирская область - 53,8%, Тюменская область - 50,2%.

Территориями с наибольшим количеством зарегистрированных субъектов МСП по итогам 2025 г. являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа - 2,1 млн единиц, 1,2 млн единиц и 0,8 млн единиц соответственно.