РФ в 2025 году увеличила выручку от экспорта пива на 19% до $103 млн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала пива более чем на $103 млн, что на 19% превышает показатель 2024 года. Об этом сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 190 тыс. тонн. Динамика не приводится.

В пятерку крупнейших покупателей вошли Белоруссия, доля которой в экспортной выручке составила 30%, Казахстан (28%), Китай (10%), Киргизия (8%), Таджикистан (3%).

Речь идет об алкогольном пиве. Но, как сообщает центр, растет и экспорт безалкогольного пива. В прошлом году его было отгружено около 13 тыс. тонн, что на 17% больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка выросла на 23% почти до $8 млн. В топ-5 импортеров вошли Белоруссия, Казахстан, Иран, ОАЭ и Узбекистан.

Центр уточнил, что данные по поставкам в ЕАЭС – за 11 месяцев 2025 года.

