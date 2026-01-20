Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2% на старте торгов основной сессии

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник умеренно просел в рамках коррекции после роста накануне, игроки ожидают новостей с переговоров между США и Россией по украинскому урегулированию и оценивают геополитические риски из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2744,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1112,07 пункта (-0,2%); лидируют в снижении акции "ВК" (-1,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-1%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), но подросли бумаги "Русала" (+1,1%), "Полюса" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 января, составляет 77,7586 руб. (-7,46 копейки).

Накануне портал Axios сообщил со ссылкой на источник, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев проведет 20 января в Давосе в ходе Всемирного экономического форума переговоры по украинской тематике со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома в интервью NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что некоторые страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ остается вблизи 2750 пунктов по индексу МосБиржи, поддержкой выступают новости о продолжении переговорного процесса с США по украинскому урегулированию. Однако на рынке сохраняется определенный скептицизм из-за нарастающего макроэкономического негатива, остается вероятность того, что Банк России может приостановить цикл снижения ключевой ставки на заседании в феврале, что заставляет участников рынка проявлять осторожность.

Индекс МосБиржи на дневном графике на фоне политических событий пытается удержаться у 2750 пунктов. На текущий момент индикатор относительной силы RSI находится на нейтральном уровне 53 пункта, рынок находится посередине бокового движения в ожидании встречи представителей США и России в Давосе.

По мнению аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, индекс МосБиржи может продолжить тестировать сопротивление 2750 пунктов.

Возможно, некоторые инвесторы рассчитывают на позитивные новости со встречи в Давосе российских и американских переговорщиков по Украине. Но вряд ли дело сейчас сдвинется с "мертвой точки", скорее всего, стороны обменяются позитивными комментариями, считает аналитик.

Золото в очередной раз обновляет максимум, во вторник цена драгметалла превысила $4700 за унцию. Это значит, что лучше рынка опять будут акции "Полюса", "Норникеля" и других золотодобытчиков. На рынке нефти продолжается боковик вокруг отметки $64 за баррель Brent, отмечает Соколов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что краткосрочно наиболее вероятным сценарием по рынку акций остается развитие восходящего движения индекса МосБиржи.

"В целом рынок продолжает находиться в режиме ожидания новостных триггеров. Во вторник индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 2725-2775 пунктов, но в целом более вероятным сценарием на ближайшие дни является развитие повышательного движения, с тяготением к тесту рубежа 2800 пунктов. Рассчитываем на дальнейшую активизацию покупок в акциях цветмета и финсектора, а также сильных внутренних историях, считаем спекулятивно оправданным развитие отскока в сталелитейщиках", - отмечает аналитик.

Фондовые индексы Европы начали неделю существенным снижением на фоне нового витка геополитической и торговой напряженности. Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой. В минувшую субботу Трамп объявил, что введет с февраля импортные пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня они будут повышены до 25% и будут действовать до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии, сказал президент США.

Европейские государства готовы к скоординированному ответу на введение пошлин США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным западных СМИ, страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму порядка 100 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

В США в понедельник биржи не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 1,2-1,5% к уровню пятницы).

Накануне премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила, что планирует в эту пятницу распустить нижнюю палату парламента страны, чтобы провести досрочные выборы. Источники японского агентства Kyodo сообщили, что избирательная кампания должна стартовать 27 января, а выборы могут пройти 8 февраля.

Японский рынок акций вырастет, если Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Такаити, получит крупное большинство в нижней палате по итогам выборов, и снизится в обратном случае, полагают аналитики Nomura.

Внимание рынка на этой неделе направлено на очередное заседание Банка Японии, которое пройдет 22-23 января. Трейдеры, однако, не ждут изменения японским ЦБ ключевой ставки на предстоящем заседании.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) на заседании во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) восьмой месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Давление на рынки материкового Китая оказывают сигналы усиления регуляторного давления после подъема торговой активности до рекордных максимумов. В конце прошлой недели стало известно об ужесточении регуляторами требований к маржинальной торговле, а также о новых мерах по ограничению высокочастотной торговли.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $64,18 за баррель (+0,4% и -0,3% накануне), февральская цена фьючерса на WTI - $59,63 за баррель (+0,2% к уровню пятницы).

Во вторник европейские лидеры проведут экстренный саммит, сообщил представитель ЕС. Рост напряженности между США и Европой привел к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне.