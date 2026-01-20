Поиск

Британские компании в декабре сократили штат рекордными темпами с 2020 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в Великобритании в декабре сократилось на 43 тыс., рекордными темпами с 2020 года. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Эти данные основаны на информации, собираемой британской налоговой службой. Часто эти данные существенно пересматриваются.

Также отчет ONS показывает, что зарплаты британцев без учета бонусов в сентябре-ноябре увеличились на 4,5% после роста на 4,6% в августе-октябре. Это минимальный рост за три с половиной года.

"Слабость на рынке труда сохраняется, однако стабильный рост зарплат снижает вероятность того, что Банк Англии опустит ключевую процентную ставку с текущих 3,75% до 3,5% на следующем заседании в феврале", - отметил экономист Capital Economics Эшли Уэбб.

Великобритания
Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

Численность субъектов МСП в РФ обновила исторический максимум

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Банк России введет минимальную долю закупок российских банкоматов

Банк России отметил сокращение числа жалоб на блокировку карт

Мексиканская Grupo Carso купит долю "ЛУКОЙЛа" в проекте в Мексике

РЖД и Кузбасс могут заключить соглашение о вывозе на восток не менее 60 млн т угля
