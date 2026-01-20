Британские компании в декабре сократили штат рекордными темпами с 2020 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в Великобритании в декабре сократилось на 43 тыс., рекордными темпами с 2020 года. Об этом говорится в отчете Национального статистического управления (ONS).

Эти данные основаны на информации, собираемой британской налоговой службой. Часто эти данные существенно пересматриваются.

Также отчет ONS показывает, что зарплаты британцев без учета бонусов в сентябре-ноябре увеличились на 4,5% после роста на 4,6% в августе-октябре. Это минимальный рост за три с половиной года.

"Слабость на рынке труда сохраняется, однако стабильный рост зарплат снижает вероятность того, что Банк Англии опустит ключевую процентную ставку с текущих 3,75% до 3,5% на следующем заседании в феврале", - отметил экономист Capital Economics Эшли Уэбб.