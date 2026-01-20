Более 50% опрошенных ВЭФ экономистов ждут ухудшения в мировой экономике

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Опрос Всемирного экономического форума показал, что 53% главных экономистов компаний ожидают ухудшения ситуации в мировой экономике в 2026 году, сообщает пресс-служба ВЭФ.

При этом 28% не прогнозируют изменений и всего 19% респондентов ждут укрепления экономики.

"Таким образом, перспективы мировой экономики в предстоящем году склоняются к негативным, хотя и с улучшением настроений по сравнению с прошлогодним прогнозом", - отметил ВЭФ. Год назад ухудшения экономики в течение года ожидали 72% опрошенных.

"Традиционные активы-убежища, такие как золото, вновь обрели привлекательность в условиях неопределенности, в то время как траектория доллара США остается ключевым вопросом для глобальных инвесторов", - говорится в отчете.

Притом что 54% респондентов полагают, что цены на золото достигли пика, еще 46% ожидают продолжения подъема. Одновременно 62% экономистов делают ставку на дальнейшее снижение стоимости криптовалют в ближайший год, 54% предполагают ослабление курса американского доллара.

В среднесрочной перспективе интеграция искусственного интеллекта (ИИ) остается ключевым источником как возможностей, так и рисков для мировой экономики.

Проблема долга (как государственного, так и частного) вышла на первый план, поскольку правительства и компании борются с последствиями длительного периода заимствований и вынуждены управлять высоким уровнем задолженности, что приводит к переоценке фискальных подходов.

"Ожидается, что такие области, как оборона, цифровая инфраструктура и энергетика, будут занимать большую долю государственных бюджетов, отражая потребности более непредсказуемого мира и императивы технологических изменений. В то же время необходимость сбалансировать эти приоритеты с другими целями усиливает дискуссии о будущем направлении денежно-кредитной и фискальной политики", - отмечает ВЭФ.

Опрос проходил с 19 ноября по 3 декабря.

Мировые лидеры бизнеса полагаются на новые технологии и сделки M&A для обеспечения роста в условиях напряженной экономической ситуации, показал опрос EY-Parthenon, который был представлен 20 января.

Респонденты сказали, что они с большей вероятностью ускорят, а не отложат или прекратят инвестиции в ответ на геополитические или торговые изменения. Около 58% ожидают, что ИИ станет движущей силой расширения в ближайшие два года. При этом около трети считают, что он коренным образом изменит операционную деятельность.

В опросе EY-Parthenon, который прошел в ноябре-декабре, приняли участие 1,2 тысячи главных исполнительных директоров крупных компания из 21 страны. Почти все из них либо уже начали, либо планируют запустить значительные инициативы по трансформации бизнеса в этом году.

Согласно опросу PwC, только три из десяти руководителей уверены в перспективах роста выручки своих компаний в ближайший год, что является самым низким уровнем за пять лет.

СЕО сталкиваются с неопределенностью в отношении глобальных политических событий и усилением киберугроз. Каждый пятый гендиректор заявил, что его компания сильно подвержена убыткам от торговых пошлин, а треть назвала киберриски основной угрозой. Еще большая доля (42%) обеспокоена тем, что темпы технологических изменений означают для их компаний.

"Самый главный вопрос, волнующий генеральных директоров, заключается в том, достаточно ли быстро они трансформируются, чтобы идти в ногу с технологическими изменениями, включая искусственный интеллект", - говорится в отчете.

Более половины респондентов (56%) заявили, что на данный момент не получили никакой финансовой выгоды от внедрения ИИ. Треть (33%) сообщили о росте как затрат, так и доходов, а остальные отметили, что ИИ способствовал сокращению расходов и повышению выручки.

PwC опросил более чем 4 тысяч СЕО в 95 странах в конце 2025 года.