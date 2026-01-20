Поиск

Более 50% опрошенных ВЭФ экономистов ждут ухудшения в мировой экономике

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Опрос Всемирного экономического форума показал, что 53% главных экономистов компаний ожидают ухудшения ситуации в мировой экономике в 2026 году, сообщает пресс-служба ВЭФ.

При этом 28% не прогнозируют изменений и всего 19% респондентов ждут укрепления экономики.

"Таким образом, перспективы мировой экономики в предстоящем году склоняются к негативным, хотя и с улучшением настроений по сравнению с прошлогодним прогнозом", - отметил ВЭФ. Год назад ухудшения экономики в течение года ожидали 72% опрошенных.

"Традиционные активы-убежища, такие как золото, вновь обрели привлекательность в условиях неопределенности, в то время как траектория доллара США остается ключевым вопросом для глобальных инвесторов", - говорится в отчете.

Притом что 54% респондентов полагают, что цены на золото достигли пика, еще 46% ожидают продолжения подъема. Одновременно 62% экономистов делают ставку на дальнейшее снижение стоимости криптовалют в ближайший год, 54% предполагают ослабление курса американского доллара.

В среднесрочной перспективе интеграция искусственного интеллекта (ИИ) остается ключевым источником как возможностей, так и рисков для мировой экономики.

Проблема долга (как государственного, так и частного) вышла на первый план, поскольку правительства и компании борются с последствиями длительного периода заимствований и вынуждены управлять высоким уровнем задолженности, что приводит к переоценке фискальных подходов.

"Ожидается, что такие области, как оборона, цифровая инфраструктура и энергетика, будут занимать большую долю государственных бюджетов, отражая потребности более непредсказуемого мира и императивы технологических изменений. В то же время необходимость сбалансировать эти приоритеты с другими целями усиливает дискуссии о будущем направлении денежно-кредитной и фискальной политики", - отмечает ВЭФ.

Опрос проходил с 19 ноября по 3 декабря.

Мировые лидеры бизнеса полагаются на новые технологии и сделки M&A для обеспечения роста в условиях напряженной экономической ситуации, показал опрос EY-Parthenon, который был представлен 20 января.

Респонденты сказали, что они с большей вероятностью ускорят, а не отложат или прекратят инвестиции в ответ на геополитические или торговые изменения. Около 58% ожидают, что ИИ станет движущей силой расширения в ближайшие два года. При этом около трети считают, что он коренным образом изменит операционную деятельность.

В опросе EY-Parthenon, который прошел в ноябре-декабре, приняли участие 1,2 тысячи главных исполнительных директоров крупных компания из 21 страны. Почти все из них либо уже начали, либо планируют запустить значительные инициативы по трансформации бизнеса в этом году.

Согласно опросу PwC, только три из десяти руководителей уверены в перспективах роста выручки своих компаний в ближайший год, что является самым низким уровнем за пять лет.

СЕО сталкиваются с неопределенностью в отношении глобальных политических событий и усилением киберугроз. Каждый пятый гендиректор заявил, что его компания сильно подвержена убыткам от торговых пошлин, а треть назвала киберриски основной угрозой. Еще большая доля (42%) обеспокоена тем, что темпы технологических изменений означают для их компаний.

"Самый главный вопрос, волнующий генеральных директоров, заключается в том, достаточно ли быстро они трансформируются, чтобы идти в ногу с технологическими изменениями, включая искусственный интеллект", - говорится в отчете.

Более половины респондентов (56%) заявили, что на данный момент не получили никакой финансовой выгоды от внедрения ИИ. Треть (33%) сообщили о росте как затрат, так и доходов, а остальные отметили, что ИИ способствовал сокращению расходов и повышению выручки.

PwC опросил более чем 4 тысяч СЕО в 95 странах в конце 2025 года.

PwC ВЭФ США EY-Parthenon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

 Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Российский "Гугл" подал иск к владельцу агентства "Алгоритм трейдинг" на 1,2 млрд руб.

Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

 Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

 Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });