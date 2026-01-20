Поиск

ДОМ.РФ опубликовал стратегию развития до 2030 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ПАО "ДОМ.РФ" раскрыло детали новой стратегии развития до 2030 года, заложило рентабельность капитала (ROE) свыше 20% в течение всего стратегического цикла, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "ДОМ.РФ" в конце декабря утвердил стратегию развития на период 2025-2030 годов и на перспективу до 2036 года.

Предполагается, что активы вырастут с 6,3 трлн рублей в 2025 году до 8,8 трлн рублей в 2028 году, 10,3 трлн рублей в 2030 году, около 17,5 трлн рублей в 2035 году, следует из презентации.

Рентабельность капитала, по прогнозам, в 2028 и 2030 годах будет превышать 20%, в 2035 году составит свыше 21%.

"ДОМ.РФ" в соответствии с дивидендной политикой планирует направлять 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды.

ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

ЕК готовит соглашение с Индией о зоне свободной торговли на четверть мирового ВВП

Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

 Экономисты выяснили, что пошлины Трампа почти полностью оплачивают американцы

Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

 Аукцион по продаже Домодедово не состоялся: единственный подавший заявку не допущен

Российский "Гугл" подал иск к владельцу агентства "Алгоритм трейдинг" на 1,2 млрд руб.

Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

 Сбербанк в 2025 году увеличил ипотечный портфель на 16,5%

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до СПОД на 8,4%

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев

 Цены на уран выросли до максимального уровня за 17 месяцев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });