ДОМ.РФ опубликовал стратегию развития до 2030 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ПАО "ДОМ.РФ" раскрыло детали новой стратегии развития до 2030 года, заложило рентабельность капитала (ROE) свыше 20% в течение всего стратегического цикла, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "ДОМ.РФ" в конце декабря утвердил стратегию развития на период 2025-2030 годов и на перспективу до 2036 года.

Предполагается, что активы вырастут с 6,3 трлн рублей в 2025 году до 8,8 трлн рублей в 2028 году, 10,3 трлн рублей в 2030 году, около 17,5 трлн рублей в 2035 году, следует из презентации.

Рентабельность капитала, по прогнозам, в 2028 и 2030 годах будет превышать 20%, в 2035 году составит свыше 21%.

"ДОМ.РФ" в соответствии с дивидендной политикой планирует направлять 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды.