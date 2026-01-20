Рыночная капитализация "Казатомпрома" с момента IPO выросла в 6 раз, до $19 млрд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация атомной компании "Казатомпром" с момента первичного публичного размещения акций (IPO) в 2018 году увеличилась более чем в шесть раз - с $3 млрд до $19 млрд, сообщила компания.

"Ценные бумаги национальной атомной компании достигли исторического максимума на Лондонской фондовой бирже, превысив $75 за GDR (глобальная депозитарная расписка)", - говорится в сообщении.

По данным компании, за последний год капитализация увеличилась вдвое.

"Казатомпром" занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом изделий с бериллием и танталом. 100% продукции экспортируется. Компания подконтрольна государству (в том числе у госфонда "Самрук-Казына" 62,99% акций, у Минфина Казахстана - 12,01%), free float составляет 25%.

"Казатомпром" в 2024 году увеличил производство урана на 10% по сравнению с показателем 2023 года - до 23,27 тыс. тонн. В 2025 году компания планировала получить 25-26,5 тыс. тонн урана. "Казатомпром" сообщал, что в январе-сентябре прошлого года производство выросло на 11,7% - до 18,71 тыс. тонн