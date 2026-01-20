Поиск

Китай в 2025 году снизил импорт российского мороженого на 15%, до $2,3 млн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китай в 2025 году сократил закупки российского мороженого на 15%, до $2,3 млн с $2,7 млн в 2024 году, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Причем результативными были 10 месяцев, в сентябре и декабре закупок не было.

Минимальным ($16,7 тыс.) стал показатель октября, максимальным ($951 тыс.) - марта.

В 2025 году наиболее крупными поставщиками мороженого в Китай были Франция, Новая Зеландия, Испания, Южная Корея.

