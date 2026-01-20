Поиск

Экспорт российской молочной продукции в 2025 году сократился на 5%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Экспорт молочной продукции из России в 2025 году оценивается в 1 млн тонн (в молочном эквиваленте), что на 5% меньше, чем в 2024 году (1,1 млн тонн). В 2026 году он может вернуться к 1,1 млн тонн (рост на 8%).

Такие оценки представлены в презентации Национального союза производителей молока (Союзмолоко) на третьем форуме лидеров молочной индустрии в Москве.

Импорт молочной продукции в Россию в 2025 году снизился до 6,6 млн тонн с 7,1 млн тонн в 2024 году. В 2026 году прогнозируется дальнейшее снижение - до 6,5 млн тонн.

Экспортную выручку от молочной продукции в 2025 году Союзмолоко оценивает в $599 млн против $521 млн в 2024 году. Приоритетными направлениями для экспорта являются сухое цельное и сухое обезжиренное молоко, сыворотка, сыры и мороженое.

По оценке союза, в 2025 году производство молока в России выросло до 34,3 млн тонн с 34 млн тонн в 2024 году, в том числе товарного - до 26,7 млн тонн с 26,1 млн тонн соответственно. В 2030 году эти показатели должны составить 38,8 млн и 32,2 млн тонн соответственно.

