Банк России отметил сдержанный прирост требований к организациям в декабре

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Прирост требований к организациям в декабре был более сдержанным, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа, говорится в комментарии Банка России по денежно-кредитным условиям.

Активность розничных заемщиков в последний месяц 2025 года возросла, особенно в ипотечном сегменте, а с учетом сделок по секьюритизации ипотеки прирост требований к населению был несколько выше, чем в ноябре.

Прирост рублевых депозитов населения в декабре, по оперативным данным, сезонно возрос к ноябрю в связи с увеличившимися выплатами из бюджета и переносом с января 2026 года части выплат, а также годовых премий наемным работникам.