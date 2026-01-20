Рынок акций просел ниже 2740 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вниз в отсутствие позитивных сигналов с переговоров по украинскому урегулированию, а также на фоне геополитических рисков из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию; снижение сдерживалось выросшей нефтью (фьючерс на Brent подорожал до $65 за баррель).

Индекс МосБиржи опустился ниже 2740 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи упал на 0,4% до 2738,07 пункта, индекс РТС снизился на 0,5% до 1108,33 пункта; лидировали в снижении котировки МКБ (-2,3%), "Хэдхантера" (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -0,9% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 января, составил 77,8247 рубля (+6,61 копейки).

Подешевели также акции "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,1%), "ВК" (-1%), "Татнефти" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Роснефти" (-0,7%), ВТБ (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты на 8,4% - до 1 трлн 694,2 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в декабре выросла на 7,1% - до 125,9 млрд рублей.

Подорожали акции "Русала" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "МТС" (+1%), АФК "Система" (+0,6%), "Полюса" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Как отмечает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко, российский рынок акций во вторник показал повышенную волатильность на фоне смешанного корпоративного фона и отсутствия новых сообщений по мирному урегулированию. Участники рынка ожидали сообщений с экономического форума в Давосе, где, как сообщалось, может состояться встреча спецпредставителя российского президента России Кирилла Дмитриева и переговорщиков США Уиткоффа и Кушнера.

Продолжился рост акций инвестхолдинга "ЭсЭфАй" (+8,1%) после известий о проведении совета директоров. Сбербанк представил сокращенные финансовые результаты по РСБУ за 2025 год - компания обновила рекорд по чистой прибыли третий год подряд (показатель составил 1,69 трлн руб.), отметил Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник скорректировался вниз, участники торгов сохраняли осторожность в ожидании новых геополитических вводных. Пока нет явных поводов ни для активных покупок, ни для распродаж; индекс МосБиржи остается зажатым в области 2720-2750 пунктов.

Курс рубля относительно стабилен, стоимость нефти Brent поднялась к $65 за баррель. Продолжилось ралли котировок золота и серебра к новым историческим рекордам, а также металлов платиновой группы вследствие реакции на обострение международной обстановки и снижение доллара к другим валютам. Индекс DXY упал почти на 1% в свете ситуации вокруг Гренландии.

В середине недели МЭА обнародует ежемесячный отчет, Росстат опубликует данные о динамике потребительских цен с 13 по 19 января, акционеры "Фикс Прайс" на внеочередном общем собрании обсудят обратный сплит акций с коэффициентом 1000:1. Рынок остается в боковике, ожидая хоть каких-то внятных сигналов со стороны геополитики. Ожидания по индексу МосБиржи на 21 января - колебания в широком коридоре 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций просел при слабой поддержке покупателей в ожидании экономических и геополитических сигналов. Доллар на мировом рынке продолжил терять позиции на фоне геополитической напряженности, а евро, напротив, выглядел более сильно.

Покупки в бумагах энергетических компаний могли обеспечиваться дивидендными надеждами, конкретных фундаментальных сигналов в отношении которых, однако, не наблюдалось. Акции золотодобытчиков подорожали на фоне роста золота до очередного исторического максимума ($4756 за унцию). Акции "Русала" подорожали на фоне положения цен на алюминий недалеко от достигнутого ранее в январе максимума с 2022 года - $3215 за тонну.

Котировки нефти продолжили рост, отдаляясь от поддержки $63 за баррель Brent на фоне ослабления доллара. "Гренландский вопрос" при этом представляет скорее понижательные риски для котировок ввиду возможного замедления мирового спроса на нефть при ухудшении состояния крупнейших экономик. В среду свой ежемесячный обзор по рынку представит Международное энергетическое агентство (МЭА), которое ранее неоднократно предупреждало о возможном образовании профицита нефти в 2026 году.

Индексы МосБиржи и РТС отступили от минимумов сессии, но остались ниже сопротивлений 2760 и 1120 пунктов соответственно. Участники не исключают поступления воодушевляющих геополитических сигналов по Украине с экономического форума в Давосе, хотя основное внимание мировой общественности переключилось на Гренландию. Если напряженность между Европой и США усилится, ЕС может быть вынужден как минимум на какое-то время смягчить свою позицию по российским энергоресурсам, хотя в любом случае при прочих равных вряд ли откажется от политики постепенного перехода на возобновляемые источники энергии, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, мировые рынки снизились на фоне угроз Трампа ввести дополнительные пошлины против ряда европейских стран, если вопрос с Гренландией не будет "решен" на его условиях. Рост риска торговых препятствий воспринимается как эскалация отношений между США и ЕС.

Рынок акций снизился на фоне пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова, на которой были затронуты ключевые внешнеполитические темы - взаимоотношения с Европой и конфликт на Украине, что усилило геополитическую неопределенность и добавило скептицизма относительно итогов поездки Дмитриева в Давос. Давление на котировки акций заметно усилилось после резкой формулировки Лаврова о том, что Европа всерьез готовится к войне с Россией, на фоне чего участники рынка начали активнее фиксировать прибыль в бумагах, чувствительных к внешнеполитической повестке, прежде всего в сырьевом секторе, отметил аналитик.

Одновременно сохраняется макроэкономическая настороженность: инвесторы ждут публикации данных Росстата в среду, чтобы оценить, насколько замедлилась недельная инфляция после резкого роста этого показателя в новогодний период, связанного с повышением НДС, поскольку эти цифры могут повлиять на ожидания по дальнейшей денежно-кредитной политике и динамике внутреннего спроса.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает находиться между двумя важными уровнями - 2700 и 2800 пунктов. Уровень 2700 пунктов показал свою крепость после недавнего ложного пробоя, так что в ближайшем времени, в случае негатива, его роль только возрастает. Однако рынок не сумел удержаться выше середины коридора - 2750 пунктов - и снова приближается к нижней границе. "Ожидаем продолжения движения в рамках диапазона 2700-2800 пунктов, в случае пробоя вниз следующей целью может стать уровень 2600 пунктов", - считает Лозовой.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,5-1%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 1-1,3% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) на заседании во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, ставка по 5-летним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Европа снижается вторую сессию подряд на фоне роста напряженности в отношениях с США из-за Гренландии. Президент США Трамп на выходных объявил о повышении пошлин на импорт товаров из европейских стран, поддержавших стремление Гренландии остаться датской территорией. В ответ страны ЕС рассматривают введение пошлин на американский импорт объемом до $108 млрд.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены подросли, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 1,3% до $64,75 за баррель (-0,3% накануне), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 1,6% до $60,35 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (-4,7%), ПАО "Русолово" (-4,5%), "префы" "ОМЗ" (-4,4%), акции ПАО "Группа Аренадата" (-3%), ПАО "Южуралникель" (-2,8%), "Белона" (-2,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-2,7%), "АПРИ" (-2,7%), банка "Санкт-Петербург" (-2,2%).

Подорожали акции ПАО "Наука-Связь" (+13,4%), ПАО "НПО "Наука" (+9,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,9%), ПАО "ЭсЭфАй" (+8,1%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+3,7%), ПАО "Яковлев" (+3,7%).

Правительство включило ПАО "Акрон" (+1,5%) в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Статус ЭЗО позволяет через суд временно приостановить корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Также он дает возможность российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,06 млрд рублей (из них 4,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,17 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,05 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

