Рубль на "Мосбирже" почти не изменился к юаню

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На торгах вторника на "Мосбирже" курс рубля к юаню почти не изменился и продемонстрировал стабильность благодаря дорожающей нефти. Ситуация на мировых рынках капитала в целом остается негативной из-за роста глобальных геополитических рисков.

К 19:00 юань подорожал на 0,8 копейки, до 11,1505 рубля

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве снизился в цене на 0,09% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,77 рубля; контракт EURRUBF подорожал на 0,81% (в основном за счет роста евро против доллара на мировом рынке Forex), до 91,58 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк Россииповысил официальный курс доллара с 21 января на 6,61 копейки, до 77,8247 рубля, и поднял курс евро на 1,03 рубля, до 91,1954 рубля.

Мировые цены на нефть усилили рост вечером во вторник, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

К 19:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,19%, до $64,7 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,28% к уровн. закрытия сессии в пятницу, до $60,1 за баррель. Накануне торги WTI не проводились, поскольку биржи США были закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Президент США Дональд Трамп 17 января заявил о намерении с февраля ввести дополнительные пошлины в отношении европейских стран, не поддерживающих его планы по присоединению Гренландии. В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США.

Опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой негативно отразились на настроениях инвесторов, что привело к росту спроса на традиционные защитные активы и снижению курса американского доллара к основным мировым валютам. "Ослабление доллара США оказало некоторую поддержку рынку нефти и сырьевому рынку в целом", - говорится в аналитической записке ING.

Аналитик финтех-компании Naga Фрэнк Вальбаум в качестве позитивного фактора для нефтяного рынка отмечает данные по ВВП и промышленному производству Китая, указывающие на "стабилизацию экономической активности в крупнейшем мировом импортере нефти". Данные оказались лучше ожиданий. Между тем эксперт PVM Тамаш Варга пишет, что подорожанию нефти способствует также пересмотр Международным валютным фондом оценок роста мировой экономики в текущем году.

"Ситуация на внутреннем валютном рынке остается достаточно стабильной, хотя факторов за рубль стало больше. Так, ежедневные чистые продажи валюты по бюджетному правилу с 16 января выросли до 17,4 млрд в рублевом эквиваленте с 10,22 млрд рублей с 12 по 15 января и 14,5 млрд рублей в декабре. Кроме того, потребительская активность постепенно остывает после праздничного всплеска. Уже не за горами и налоговый период, ряд компаний готовятся к нему заранее, продавая дополнительные объемы валюты. Рубль может еще немного укрепиться, но в целом импульс усиления нацвалюты видится исчерпанным. Спрос на иностранную валюту в ближайшее время может нарастать со стороны импортеров, которым нужно будет успеть пополнить свои склады до наступления китайского нового года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Участники внутреннего валютного рынка находятся также в ожидании новых сообщений на геополитическую тематику.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев планирует в Давосе "на полях" Всемирного экономического форума встретиться с некоторыми представителями американской делегации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить, что действительно у него есть такие планы - с некоторыми представителями из американской делегации встретиться", - сказал Песков, комментируя сообщения СМИ, что Дмитриев планирует встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента, предпринимателем Джаредом Кушнером. То, что в Давосе Дмитриев может встретиться с Трампом, Песков подтвердить не может.

В Давосе Дмитриев будет обсуждать с представителями США экономические и иные вопросы. "Вы знаете, что есть основной профиль - это вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Вы знаете, что мы являемся сторонниками возобновления (этих - ИФ) отношений, но одновременно с этим Кирилл Дмитриев передает в ту сторону и обратно информацию, которая касается процесса мирного урегулирования на Украине", - заявил Песков.

Европейским странам следует сосредоточить свое внимание на урегулировании конфликта между Россией и Украиной, а не на Гренландии, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Европе нужно сфокусироваться на войне между Россией и Украиной (...). Это то, на чем Европа должна сосредоточиться, а не на Гренландии", - сказал глава Белого дома NBC News.

На вопрос о том, готов ли Трамп реализовать свои планы о дополнительных пошлинах против европейских стран в случае отсутствия соглашения по Гренландии, президент США отметил, что "100% да". Президент США ранее заявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи ситуацией с Гренландией. Трамп пояснил, что недоволен тем, что некоторые страны стали перебрасывать силы в Гренландию "непонятно зачем".

Банк России 20 января в рамках аукциона недельного репо разместил 3,23 трлн рублей (при лимите 3,23 трлн рублей и спросе 4,856 трлн рублей) в среднем по ставке 16,03% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 13 января, ЦБ разместил 3,31 трлн рублей (при лимите 3,31 трлн рублей и спросе 4,959 трлн рублей) в среднем по ставке 16,06% годовых.

Ставки рублевых межбанковских кредитов (МБК) преимущественно слегка снизились относительно предыдущего торгового дня. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 января опустилась на 10 базисных пунктов относительно пятницы, составив 15,78% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц во вторник осталась на уровне предыдущего дня - 15,9% годовых, в то время как срочная версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась за день на 1 базисный пункт - до 16,44% годовых, а версия на срок 6 месяцев отступила на 2 базисных пункта, до 17,52% годовых.