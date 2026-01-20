Поиск

Реальный эффективный курс рубля вырос в 2025 году на 28%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в декабре 2025 года вырос на 2,1% к ноябрю, по предварительной оценке Банка России. Об этом сообщает сайт ЦБ.

В 2025 году реальный эффективный курс рубля вырос на 28%.

В 2024 году реальный эффективный курс рубля снизился на 1,1%, в 2023 году - на 24,7% после роста в 2022 году на 24,7%.

За 2025 год реальный курс рубля к доллару США укрепился на 33,4% и к евро - на 21,5%, к юаню - на 31,2%.

Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2025 году составил 83,4212 рубля, евро к рублю - 94,2353 рубля, юаня к рублю - 11,5477 рубля.

Средний номинальный курс рубля к доллару США в 2025 году по отношению к аналогичному показателю 2024 года вырос на 10,8%, к евро - на 6,2%, к юаню - на 10,2%.

