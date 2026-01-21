В Минфине сообщили, что планов менять нормативную структуру ФНБ пока нет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ пока не планирует предлагать какие-либо изменения нормативной структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Он отметил, что существующая с конца 2022 года нормативная структура, в которой 60% составляют китайские юани, а 40% - безналичное золото, Минфин устраивает.

"Недружественные валюты мы не собираемся возвращать, из дружественных самая ликвидная юань, про остальные пока рано говорить. Ну и золото, которое всегда сохранит ликвидность, плюс сейчас еще и в ценах растет хорошо", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, не назревают ли еще какие-либо изменения в конструкции бюджетных правил, Колычев отметил: "Если будут идеи, как упрочить эту конструкцию, и в целях того, чтобы финансовая система была более крепкая и независимая, то будем обсуждать. Пока кажется, что достаточно крепкая и так".