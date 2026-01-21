Поиск

В Минфине сообщили, что планов менять нормативную структуру ФНБ пока нет

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ пока не планирует предлагать какие-либо изменения нормативной структуры средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Он отметил, что существующая с конца 2022 года нормативная структура, в которой 60% составляют китайские юани, а 40% - безналичное золото, Минфин устраивает.

"Недружественные валюты мы не собираемся возвращать, из дружественных самая ликвидная юань, про остальные пока рано говорить. Ну и золото, которое всегда сохранит ликвидность, плюс сейчас еще и в ценах растет хорошо", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, не назревают ли еще какие-либо изменения в конструкции бюджетных правил, Колычев отметил: "Если будут идеи, как упрочить эту конструкцию, и в целях того, чтобы финансовая система была более крепкая и независимая, то будем обсуждать. Пока кажется, что достаточно крепкая и так".

Владимир Колычев Минфин ФНБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

 Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Китай в 2025 году увеличил на 51% импорт алюминия из России

Тариф на прокачку нефти от ВСТО на Комсомольский НПЗ предложено поднять на 31% до 2027 года

Турция ведет переговоры c Chevron о совместной разведке нефти и газа

ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

 ПАО "Акрон" включено в перечень экономически значимых организаций

Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

 Российские производители мяса озабочены резким ростом импорта курятины из Китая

"Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона

 "Шереметьево" готово претендовать на "Домодедово" при проведении голландского аукциона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8208 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });