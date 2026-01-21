Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1635 руб. (+1,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,56 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Данные по недельной инфляции в РФ в начале года часто бывают волатильными и зашумленными, выводы, в том числе о влиянии повышения НДС, можно будет делать после выхода месячных цифр, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Недельные данные достаточно волатильные, там бывают разные шумы, особенно это касается первой недели года, часто такое бывало. Поэтому надо посмотреть на последующие недели, посмотреть на месяц, где выборка товаров и услуг намного шире, и на основе этого какие-то свои мысли высказывать и действия предпринимать", - прокомментировал он вопрос о высокой инфляции в начале января и актуальности действующего прогноза на 2026 год.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения НДС на рост цен, замминистра отметил, что здесь также рано давать оценки. "По табличке, которую Росстат опубликовал, в большей степени это (рост цен в начале января - ИФ) коснулось продуктов питания, которые как раз выведены из-под повышения НДС и тарифных услуг. А вот на товары непродовольственные, по-моему, их темповка (динамика цен - ИФ) не сильно отличалась от обычной темповки. Надо будет внимательно смотреть на месячные цифры", - сказал Колычев.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 1 по 12 января 2026 года (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный) составила 1,26%. За 12 дней января 2025 года рост цен равнялся 0,62%, а за весь январь 2025 года - 1,23%. Исходя из этих данных, годовая инфляция в РФ на 12 января ускорилась до 6,26% (в том числе на фоне увеличения НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%) с 5,59% на конец декабря 2025 года.

Прогноз Банка России по инфляции на 2026 год равен 4-5%. Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в РФ в 2026 году на уровне 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2026 году равнялся 5,1%.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущих торгов.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве опускается на 1,36%, до $64,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,21%, до $59,64 за баррель.

Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией.

Кроме того, инвесторы опасаются, что новый виток американо-европейской торговой войны окажет негативное влияние на рост экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Так, депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил накануне телеканал BFM-TV со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

Негативное влияние на рынок нефти также оказывают сохраняющиеся ожидания избытка предложения в текущем году. Позднее в среду МЭА обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.