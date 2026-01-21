В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в среду умеренно подрос в надежде на позитивные сигналы с переговоров по украинскому урегулированию, сдерживающими факторами выступают геополитические риски из-за притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, а также дешевеющая нефть (фьючерс на Brent просел к $64 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,2%, при этом динамика blue chips смешанная.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2744,28 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1110,84 пункта (+0,2%); лидируют в росте котировки ПАО "Южуралзолото" (+4,7%), "Полюса" (+3,1%), "Русала" (+1,5%), подешевели бумаги "Аэрофлота" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "МТС" (-0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 21 января, составляет 77,8247 рубля (+6,61 копейки).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "ФосАгро" (+0,8%), "ВК" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Сбербанк по итогам 2025 года может направить на дивиденды 50% от чистой прибыли, рисков сокращения этой планки Минфин не видит, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. "Мы ожидаем 50%. Рисков (выплат меньше этого уровня - ИФ) нет. Набсовет и комитеты, которые за это отвечают, пристально за этим следят, внутри налажена довольно современная и достаточная система по контролю за этими рисками, постоянно рассматриваем вопросы по рискам, поэтому в целом все сбалансировано. 50% точно ожидаем. И правление, и набсовет в этом плане единого мнения, насколько мы понимаем", - сказал Колычев.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%. Отчет по МСФО за 2025 год банк планирует опубликовать 26 февраля.

Президент США Дональд Трамп накануне вновь озвучил мысль о том, что проблема украинского конфликта в том, что стороны не бывают одновременно готовы к урегулированию. "Когда Россия готова, Украина не готова. А когда Украина готова, Россия не готова", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Также Трамп предположил, что сможет добиться устраивающих его договоренностей по Гренландии. "Думаю, все в итоге будет хорошо", - сказал он, отметив, что позже на этой неделе в Давосе у него запланировано много встреч по этой теме.

В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Депутат парламента Дании Расумус Ярлов заявил CNN, что если Трамп вторгнется в Гренландию, то "это будет война, и мы будем воевать друг против друга".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что применение американской военной силы против арктической территории маловероятно, но не может быть исключено.

Депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщила лидер парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсия Перес. По ее словам, в Европарламенте удалось добиться того, чтобы большинство депутатов согласились на приостановку процесса обсуждения соглашения. Без завершения этого процесса провести ратификацию невозможно. BFMTV отметил, что это - первый конкретный шаг ЕС в ответ на угрозы президента США Трампа ввести пошлины против ряда стран Европы в ответ на переброску военных в Гренландию и на нежелание Дании продать этот остров Вашингтону. Торговое соглашение предусматривает, в частности, американские пошлины в 15% на товары из ЕС, а также - снятие европейских пошлин на некоторые товары из США.

По оценке управляющего эксперта отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерины Крыловой, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в рамках 2725-2775 пунктов.

"Индекс МосБиржи в среду останется в режиме ожидания новостных триггеров, главным образом со стороны геополитики. Диапазон движения индекса МосБиржи сохраняется прежним - 2725-2775 пунктов. В фокусе внимания также будут данные Росстата о недельной инфляции, от динамики которой зависит темп секвестра ключевой ставки ЦБ. Считаем, что под конец недели тест 2800 пунктов индексом МосБиржи вполне вероятен, ждем продолжения покупок в акциях представителей цветмета, отдельных сильных историй внутреннего сектора, а также финсектора", - считает эксперт.

Крылова также напомнила, что в среду пройдет ВОСА по обратному сплиту акций "Фикс Прайс" (1000:1), о котором стало известно в конце прошлого года. Техническое "укрупнение" акций вполне оправдано для компании, так как сейчас цена одной бумаги составляет около 0,6 руб., а после обратного сплита акция будет стоить около 600 руб. - комфортный уровень для массового инвестора. Тем не менее, обратный сплит может стать нейтральным для бумаг "Фикс Прайс", так как за компанией остается негативный финансовый фон: слабый рост LfL-выручки, снижение маржинальности, чистой прибыли и рост долговой нагрузки, полагает Крылова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи пока остается ниже сопротивления 2760 пунктов, инвесторы не исключают поступления воодушевляющих геополитических сигналов по Украине с экономического форума в Давосе, хотя основное внимание мировой общественности переключилось на Гренландию. Если напряженность между Европой и США усилится, ЕС может быть вынужден как минимум на какое-то время смягчить свою позицию по российским энергоресурсам, хотя в любом случае вряд ли откажется от политики постепенного перехода на возобновляемые источники энергии, считает аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, рынок акций пока остается под давлением усилившейся геополитической неопределенности. Негативом стали заявления главы МИД Сергея Лаврова, указавшего на отсутствие перспектив договоренностей по украинскому урегулированию с текущими европейскими лидерами. Дополнительным негативным фактором стали заявления министра финансов США Скотта Бессента, допустившего возможность введения администрацией Трампа пошлин в размере до 500% в отношении покупателей российской нефти без согласования с Сенатом. Он также подчеркнул, что для дальнейшего ужесточения санкционного режима против России принятие отдельного законодательного акта не требуется, поскольку у президента США уже имеются необходимые полномочия.

Индекс МосБиржи находится в районе 2740 пунктов. Если негативный новостной фон сохранится, индекс может перейти к снижению с ближайшей целью в районе 2720 пунктов, а затем опуститься к уровню поддержки 2700 пунктов, считает Абрамов.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов, состоявшаяся накануне в Давосе встреча российских и американских переговорщиков по Украине, по оценкам сторон, прошла очень хорошо. Но сейчас этого уже мало для начала покупок акций, нужны конкретные шаги в урегулировании ситуации.

Акции "Полюса" продолжают обновлять максимумы вместе с золотом из-за ситуации вокруг Гренландии и угрозы резкого ухудшения отношений США-Европа. Скорее всего, лучше рынка будут и акции "Норникеля" на фоне роста платиноидов на мировых рынках, полагает Соколов.

В США индексы акций накануне снизились на 1,8-2,4% во главе с Nasdaq, давление оказали угрозы президента США Трампа ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его предложения о покупке Гренландии.

Трамп сказал, что восемь стран НАТО - Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды - рискуют получить 10%-е тарифы с 1 февраля, а с 1 июня они вырастут до 25%, если сделка по Гренландии не будет достигнута.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может объявить решение по кандидатуре на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) уже на следующей неделе.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет всего 0,01%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз; накануне цена фьючерса на Brent поднималась выше $65 за баррель на фоне ослабления доллара. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 1,2% до $64,12 за баррель (+1,5% во вторник), мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 1,2% до $59,67 за баррель (-1,2% и +1,7% во вторник).

Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряженности в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией. Инвесторы опасаются, что новый виток американо-европейской торговой войны окажет негативное влияние на рост экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Негативное влияние на рынок нефти также оказывают сохраняющиеся ожидания избытка предложения в текущем году.

"В течение как минимум трех-четырех лет мы вполне можем наблюдать понижательное давление на цены на нефть и природный газ из-за огромного объема поставок из США и ряда других стран", - отметил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник.

Позднее в среду МЭА обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.