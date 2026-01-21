Поиск

Инвестпрограмма "Росатома" в 2025 году составила 1,66 трлн рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Инвестиции госкорпорации "Росатом" в прошлом году составили 1 трлн 660 млрд руб., доложил глава компании Алексей Лихачев премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее в материалах к интервью Лихачева телеканалу "Россия-24" также сообщалось, что зарубежная выручка "Росатома" в 2025 г. составила $16,5 млрд, портфель зарубежных заказов по итогам 2025 г. составил $200 млрд. Выручка "Росатома" в открытой части в 2025 г. превысила 3 трлн руб., рассказывал в интервью Лихачев. Половина ее - "те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы, их уже более ста высокотехнологичных направлений", уточнял он.

По итогам 2024 года, как сообщалось, выручка компании в открытой части составила 3,236 трлн руб., в частности, по новым продуктам - 1,474 трлн руб. Объём инвестиций госкорпорации в 2024 году был на уровне 1,456 трлн руб.

