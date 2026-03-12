Поиск

Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году cоставила $17,2 млрд

Это на 5,2% больше плана госкорпорации

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $17,2 млрд, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на дне информирования компании, пишет корпоративное издание "Страна Росатом". Это на 5,2% больше планов компании.

"Подрос портфель зарубежных заказов - до 206 млрд долларов. На 26% перевыполнена выручка по новым продуктам, это проекты технологического суверенитета", - также сообщил он.

В январе в материалах к интервью Лихачева телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) сообщалось, что зарубежная выручка "Росатома" в 2025 году составила $16,5 млрд, а портфель зарубежных заказов - $200 млрд.

Выручка "Росатома" в открытой части в 2025 году превысила 3 трлн рублей, говорил тогда Лихачев. Половина ее - "те проекты, те направления, которые мы создали за последние годы, их уже более ста высокотехнологичных направлений", уточнил он.

Объем зарубежных заказов "Росатома" в 2024 году превысил $200 млрд, а экспортная выручка превысила $18 млрд, сообщала госкорпорация. Выручка "Росатома" в 2024 году составила 3,09 трлн рублей.

Выручка госкорпорации "Росатом" к 2030 году должна вырасти до 5 трлн рублей, говорилось в отчете "Росатома" за 2024 год.

