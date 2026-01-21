Месячный экспорт продукции АПК РФ в Китай впервые превысил $1 млрд

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - РФ в декабре 2025 года, согласно предварительным оценкам экспертов, экспортировала в Китай 1,3 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму более $1 млрд. Впервые за историю наблюдений был достигнут такой стоимостной результат: ранее месячный максимум составлял порядка $812 млн - в октябре 2025 года, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

В топ-5 видов продукции АПК, экспортированных из России в Китай в декабре 2025 года, в стоимостном выражении вошли рапсовое масло (около $215 млн), живые, свежие или охлажденные крабы (более $159 млн), семена льна (более $74 млн), минтай (около $65 млн), сельдь (более $55 млн).

По объему поставок в натуральном выражении также обновлен максимум. Предыдущий рекорд наблюдался в сентябре 2023 года, когда Россия отправила в Китай 1,14 млн тонн продукции АПК.