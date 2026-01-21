Поиск

ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ разрешит банкам не контролировать целевое использование незначительных по величине (до 1 млн рублей) кредитов, предоставленных физлицам на потребительские цели.

Банк России опубликовал на своем сайте проект указания в целях совершенствования и актуализации действующих требований к оценке кредитных рисков по ссудам с учетом надзорной практики и предложений банковского сообщества. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2026 года (за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу). Часть изменений будет применяться ретроспективно (на ранее выданные ссуды), а часть - только на новые ссуды. Такой подход позволит банкам и их заемщикам легче адаптироваться к новым требованиям.

Регулятор отмечает, что проверка целевого использования незначительных по величине ссуд трудоемка и не целесообразна. Норма вступит в силу с 1 октября 2026 года и будет применяться к новым ссудам. Она позволит снизить операционную нагрузку на банки и надзорные подразделения Банка России, говорится в пояснительной записке к проекту.

ЦБ также разрешит не контролировать целевое использование ссуд физлиц совокупной величиной не более 1 млн рублей, направленных на вложения в уставные капиталы юрлиц. По мнению регулятора, проверка целевого использования незначительных по величине M&A ссуд трудоемка и не целесообразна ввиду отсутствия повышенного кредитного риска. Норма также вступит в силу с 1 октября и будет применяться ко всем ссудам, в том числе ранее выданным.

Банк России
Новости

