Вице-премьер Патрушев допустил госрегулирование цен на продукты, но на короткий срок

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев допускает госрегулирование цен на продовольствие, но на крайне короткий срок. В целом же это опасная мера, есть рыночные способы регулирования цен, считает он.

"Мы поддерживаем те основы рыночной экономики, которые заложены в нашей стране. И, конечно, регулирование, государственное регулирование цены, возможно, но крайне на коротком этапе. И это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил", - заявил Патрушев на III Форуме лидеров молочной отрасли в среду в Москве.

По его словам, последнее время правительство избегает подобного вмешательства в рыночную экономику.

"Есть рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне. Это и долгосрочные контракты между сетями и производителями. Этими инструментами, конечно, надо пользоваться", - считает он.

При этом он отметил, что бизнес должен чувствовать свою социальную ответственность. "Если возникает ажиотажный спрос на какую-то продукцию, не вызванный никакими объективными факторами, то бизнес должен все-таки, наверное, пытаться государству помочь в том, чтобы этот ажиотажный спрос погасить, а не пытаться заработать какие-то сверхдоходы при этой ситуации. Вот мы исходим из этого", - сказал он.

"Но, конечно же, рыночные способы регулирования ценообразования для нас являются основными", - подчеркнул Патрушев.