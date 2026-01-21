В РЖД прогнозируют рост погрузки на сеть компании в 2026 году на 1,4%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в 2026 году может вырасти к 2025 году, ожидают в компании.

Как сообщил журналистам замминистра транспорта Алексей Шило, "он (план погрузки на 2026 год - ИФ) установлен в финансовом плане (РЖД - ИФ) - 1 млрд 132 млн тонн".

Погрузка на сети РЖД в 2025 году составила 1 млрд 116 млн тонн, таким образом рост показателя в 2026 году может составить 1,4%.

Падение погрузки на железной дороге продолжается уже более двух лет. В 2025 году она упала на 5,6%, в минувшем декабре показатель снизился на 4,8%. В течение этого периода погрузка выходила в символический плюс лишь дважды: в октябре 2025 года на 0,1% и в сентябре 2023 года - на 0,2%.

В конце декабря совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму и финансовый план на 2026 год. Инвестпрограмма холдинга была определена на уровне 713,6 млрд рублей, что стало на 20% ниже утвержденного объема на 2025 год.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций компании принадлежит государству.