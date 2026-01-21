Поиск

В РЖД прогнозируют рост погрузки на сеть компании в 2026 году на 1,4%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в 2026 году может вырасти к 2025 году, ожидают в компании.

Как сообщил журналистам замминистра транспорта Алексей Шило, "он (план погрузки на 2026 год - ИФ) установлен в финансовом плане (РЖД - ИФ) - 1 млрд 132 млн тонн".

Погрузка на сети РЖД в 2025 году составила 1 млрд 116 млн тонн, таким образом рост показателя в 2026 году может составить 1,4%.

Падение погрузки на железной дороге продолжается уже более двух лет. В 2025 году она упала на 5,6%, в минувшем декабре показатель снизился на 4,8%. В течение этого периода погрузка выходила в символический плюс лишь дважды: в октябре 2025 года на 0,1% и в сентябре 2023 года - на 0,2%.

В конце декабря совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму и финансовый план на 2026 год. Инвестпрограмма холдинга была определена на уровне 713,6 млрд рублей, что стало на 20% ниже утвержденного объема на 2025 год.

ОАО "РЖД" создано 1 октября 2003 года, 100% акций компании принадлежит государству.

Алексей Шило РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

 Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

 ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

МЭА отметило рост доходов России от нефтеэкспорта в декабре на $250 млн

ЦБ РФ с 1 октября пересмотрит индикатор нерыночных ставок по кредитам

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

 Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

 Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

 Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });