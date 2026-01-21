Поиск

Минсельхоз призвал бизнес инвестировать в переработку молока из РФ за рубежом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Перспективы молочного экспорта из РФ сейчас во многом связаны с поставками готовой продукции. В связи с этим одним из наиболее эффективных путей завоевания зарубежных рынков может стать инвестирование в переработку российского молока за рубежом, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Мы это пока не делаем нигде, может, только в переработке зерна - стали заходить с инвестициями в другие страны, ставим там мукомолки для того, чтобы перерабатывать наше зерно. И если мы не будем думать от том, чтобы выходить с инвестициями в другие страны по переработке нашего сырого молока, мы теряем эти страны", - заявила министр на III Форуме лидеров молочной индустрии в среду в Москве.

По ее словам, в настоящее время эта возможность обсуждается, в том числе и вариант поддержки таких инвестиций льготным кредитованием. "То есть речь идет об инвестициях в переработку не только у нас, но если наше сырое молоко в рамках межправсоглашений (будет поставляться - ИФ) в другие страны, - сказала она. - Это можно сделать, нам надо доработать, нам нужны какие-то пилоты, чтобы попробовать это сделать".

Лут сообщила, что еще несколько лет назад Минсельхоз не находил поддержки Минпромторга в этом вопросе. "Но сейчас на ситуацию уже смотрят по-другому, потому что просто завоевать партнерство стран путём поставки банальной продукции уже не получится. Поэтому мы должны выходить с инвестициями, - подчеркнула она. - Да, у нас сложная ситуация сейчас для этого, но она закончится, и мы должны быть к этому готовы".

"Это отдельное направление, и это сможет сделать только бизнес, который настроен на экспорт", - заключила глава Минсельхоза.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
