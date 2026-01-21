Поиск

Трамп запретил продавать находящееся в собственности США жилье крупным инвесторам

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп своим исполнительным приказом запретил органам исполнительной власти продавать находящееся в федеральной собственности жилье крупным институциональным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Он также предписывает органам исполнительной власти проработать механизм запрета на предоставление федеральным правительством кредитных гарантий и других финансовых стимулов институциональным инвесторам, покупающим рассчитанное на одну семью жилье, которое вместо них могли бы купить физические лица.

"Моя администрация примет решительные меры для того, чтобы Уолл-стрит перестала делать биржу из жилых районов Америки и чтобы расширить возможности американских семей для владения жильем", - отмечается в документе.

Документ предусматривает исключение для жилых районов, построенных специально для сдачи односемейного жилья в аренду, и предписывает Министерству жилищного строительства и городского развития создать реестр собственников, сдающих такое жилье и получающих господдержку.

Кроме того, Трамп предписал органам власти пристальнее изучать инвестиционные покупки жилья и поручил Федеральной торговой комиссии (FTC) провести расследование на предмет ограничения конкуренции на локальных рынках жилья крупными институциональными инвесторами.

При этом в указе нет определений "крупного институционального инвестора" и "односемейного жилья". Трамп поручил сформулировать их министру финансов Скотту Бессенту в ближайшие 30 дней.

Американский президент ранее обещал запретить крупным инвесторам покупать жилье и в январе заявил, что в целях снижения процентных ставок по ипотеке государственные ипотечные агентства купят ипотечные облигации на $200 млрд. 21 января он расскажет о планах повышения доступности жилья на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Пока в 2026 году его инициативы сосредоточены на стимулировании спроса на жилую недвижимость, однако экономисты и отраслевые эксперты считают, что этого мало и решение проблемы доступности также требует наращивания предложения.

FTC Дональд Трамп США Уолл-стрит Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Оборот Петербургской биржи в 2025 году остался на уровне 2024 года

Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января

Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

 Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

 ЦБ РФ снимет с банков обязанность следить за целевым использованием мелких кредитов физлицам

МЭА отметило рост доходов России от нефтеэкспорта в декабре на $250 млн

ЦБ РФ с 1 октября пересмотрит индикатор нерыночных ставок по кредитам

Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

 Эксперимент по маркировке мясных изделий планируют продлить до конца августа

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

 Минфин ожидает заметный дефицит бюджета в начале года на фоне недобора нефтегазовых доходов

Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко

 Генпрокуратура просит суд обратить в доход РФ активы Вороновского и Дорошенко
Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8212 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });