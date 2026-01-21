Трамп запретил продавать находящееся в собственности США жилье крупным инвесторам

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп своим исполнительным приказом запретил органам исполнительной власти продавать находящееся в федеральной собственности жилье крупным институциональным инвесторам, пишет The Wall Street Journal.

Он также предписывает органам исполнительной власти проработать механизм запрета на предоставление федеральным правительством кредитных гарантий и других финансовых стимулов институциональным инвесторам, покупающим рассчитанное на одну семью жилье, которое вместо них могли бы купить физические лица.

"Моя администрация примет решительные меры для того, чтобы Уолл-стрит перестала делать биржу из жилых районов Америки и чтобы расширить возможности американских семей для владения жильем", - отмечается в документе.

Документ предусматривает исключение для жилых районов, построенных специально для сдачи односемейного жилья в аренду, и предписывает Министерству жилищного строительства и городского развития создать реестр собственников, сдающих такое жилье и получающих господдержку.

Кроме того, Трамп предписал органам власти пристальнее изучать инвестиционные покупки жилья и поручил Федеральной торговой комиссии (FTC) провести расследование на предмет ограничения конкуренции на локальных рынках жилья крупными институциональными инвесторами.

При этом в указе нет определений "крупного институционального инвестора" и "односемейного жилья". Трамп поручил сформулировать их министру финансов Скотту Бессенту в ближайшие 30 дней.

Американский президент ранее обещал запретить крупным инвесторам покупать жилье и в январе заявил, что в целях снижения процентных ставок по ипотеке государственные ипотечные агентства купят ипотечные облигации на $200 млрд. 21 января он расскажет о планах повышения доступности жилья на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Пока в 2026 году его инициативы сосредоточены на стимулировании спроса на жилую недвижимость, однако экономисты и отраслевые эксперты считают, что этого мало и решение проблемы доступности также требует наращивания предложения.