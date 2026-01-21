Экспортная выручка России от поставок ракообразных выросла в 2025 году на 13%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Экспортная выручка России от поставок ракообразных в 2025 году выросла на 13%, до более $2 млрд. В натуральном выражении экспорт увеличился на 10%, до 91 тысячи тонн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В топ-5 импортеров вошли Китай (более $1,2 млрд), Южная Корея (около $750 млн), Япония (более $33 млн), Вьетнам (более $15 млн), Белоруссия (около $8 млн).

"Безусловным лидером экспорта являются живые, свежие или охлажденные крабы, которых было экспортировано почти на $1,5 млрд . Значительную долю занимают мороженые крабы (более $500 млн) и мороженые креветки (более $86 млн)", - говорится в сообщении.

Центр уточнил, что данные по поставкам в ЕАЭС - за 11 месяцев 2025 года.